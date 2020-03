Red Son ‘Clip, How’ DC’s Legends of Tomorrow ‘Meets’ Supernatural ‘& More / Film

Pourrait NébuleuseL’histoire a-t-elle plus à raconter dans l’univers cinématographique Marvel? Comment est la DC’s Legends of Tomorrow croisement avec Surnaturel expliqué? Quel personnage avait un tas de séquences de combat coupées de Avengers: Fin de partie? Vous voulez voir les premières photos de Shang-Chi et les légendes des dix anneaux? Comment Veuve noire presque mourir dans Avengers: Fin de partie? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits ici.

Entrez dans les coulisses de “Grinning from Ear to Ear”, le premier épisode de la saison de The CW’s Batwoman séries.

Du côté des potins, l’ancien Homme chauve-souris étoile Ben Affleck sort maintenant avec la star de Knives Out Ana de Armas.

Regardez nouveau Mortal Kombat 11 images de Frayer entrer dans l’arène en tant que personnage jouable sur 24 mars.

vin Diesel dit que c’est son fils qui l’a convaincu de jouer le rôle de personnage de Valiant Comics Injecté de sang.

Familiarisez-vous avec Superiorman dans un nouveau clip du film d’animation DC Comics Superman: Red Son.

Les premières photos d’un DC’s Legends of Tomorrow croisement avec Surnaturel montrer comment c’est possible.

AUTRE: Mieux regarder la nouvelle murale WW84 de DC_Cinematic

Reddit a repéré un Wonder Woman 1984 murale, et certains panneaux d’affichage apparaissent maintenant autour de Los Angeles.

Warner Bros. Games prévoyait d’annoncer une nouvelle Homme chauve-souris jeu à l’E3, mais maintenant le salon est annulé.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: