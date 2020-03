Red Son Premiere annulée en raison du coronavirus

Les effets du coronavirus se font rapidement sentir dans l’industrie du divertissement, que ce soit par des dégâts au box-office ou en augmentant indirectement les audiences de Netflix. COVID-19 commence même à affecter le processus d’écriture des émissions à venir comme The Falcon et The Winter Solder. La dernière conséquence du virus est la première à New York de l’animation de DC Superman: Red Son film, avec Warner Bros. décidant d’annuler le lancement public de l’image.

Bien que Red Son soit disponible à l’achat sous forme numérique et ait été présenté en première mondiale à LA, WB avait prévu de promouvoir la sortie Blu-ray avec un événement tapis rouge à New York le 16 mars. Des craintes particulières ont surgi au sujet des foules de tapis rouge, et le nombre limité de sièges aggrave le risque que de grands groupes de personnes se trouvent à proximité les uns des autres. En ce sens, il est probable que l’annulation de Red Son sera l’une des nombreuses à mesure que le coronavirus continue de se propager.

Warner Bros. a dit ceci pour expliquer pourquoi ils ont annulé la première:

«Alors que l’impact et la propagation du coronavirus (COVID-19) continuent d’évoluer, Warner Bros. met davantage l’accent sur la santé et le bien-être de ses employés, talents et fans. Pour aider à minimiser le risque d’exposition, Warner Bros.a choisi de prendre des mesures préventives et d’annuler la première à New York de Superman: Red Son le 16 mars 2020. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela a causé, et nous avons hâte de vous voir à événements à venir.”

Pour ceux qui ne le savent pas, Superman: Red Son est l’une des meilleures histoires de DC Elseworlds, où le crash du navire de Kal-El atterrit en Ukraine plutôt qu’au Kansas, et devient la figure de proue de la Russie soviétique. Écrit par Mark Millar, la mini-série de bandes dessinées de 2003 est l’une des versions les plus distinctives de la légende de Superman à ce jour. Le film d’animation est sur les cartes depuis un certain temps et a été rejoint par des rumeurs régulières selon lesquelles WB souhaite également produire une version en direct de l’histoire.

Compte tenu de ce que nous avons récemment entendu à propos des plans pour une image autonome de Batman: Gotham by Gaslight, une approche similaire Superman: Red Son s’inscrit dans les plans rapportés de Warner Bros. de produire plus d’histoires univers alternatives dans le sillage de Joker. Le fait que WB prévoyait une telle ouverture somptueuse pour un film d’animation non théâtral montre également leur confiance dans le matériel. Malheureusement, il semble que l’annulation d’événements publics deviendra une tactique standard pour les studios dans les prochains mois, ce qui aura sûrement un effet à long terme sur l’industrie.