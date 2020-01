“Red Table Talk” de Jada Pinkett Smith renouvelé pour 3 années supplémentaires sur Facebook Watch

Gloria Estefan a été enrôlé pour la série dérivée.



Les Smith sont l’une des familles les plus aimées des États-Unis et ces dernières années, Red Table Talk n’a fait que renforcer cela. En tant que famille qui est déjà sous les yeux du public depuis des décennies, ils ont jeté un regard étrange sur certains des problèmes auxquels ils ont été confrontés au fil des ans. Jada Pinkett Smith est le producteur exécutif de l’émission, qui a maintenant été renouvelée pour trois années supplémentaires sur Facebook Watch, rapporte Deadline. L’émission produira de nouveaux épisodes exclusivement pour Facebook jusqu’en 2022.

Pascal Le Segretain / .

Leur nouvelle entente s’étend au-delà de Red Table Talk. Un nouveau spin-off intitulé Red Table Talk: The Estefans avec Gloria Estefan a également reçu le feu vert de Facebook Watch. L’icône de la musique et sa fille, Lili Estefan, auront un modèle similaire à celui de Jada Pinkett Smith où elles discuteront des questions relatives à la société et à leur vie personnelle avec les invités.

“Je suis incroyablement fier de Red Table Talk et ravi de poursuivre cette franchise avec ma famille et avec Gloria, Emily et Lili”, a déclaré Pinkett Smith. “Red Table Talk a créé un espace pour avoir des conversations ouvertes, honnêtes et curatives sur les questions sociales et d’actualité, et ce qui est le plus puissant pour moi, c’est d’entendre les histoires des gens et de dialoguer avec nos fans de manière si tangible sur la plateforme Facebook Watch. Je suis ravi de voir les Estefans donner leur avis sur la franchise et l’emmener dans de nouveaux endroits. “

