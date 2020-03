Redémarrage de «Gossip Girl»: Whitney Peak, Eli Brown Cast dans la série HBO Max

HISTOIRES CONNEXES

Repéré: Une liste de distribution officielle pour le redémarrage de Gossip Girl.

TVLine a appris que HBO Max a conclu des accords avec cinq acteurs pour jouer dans la prochaine série de suites, et ils sont Emily Alyn Lind (Code Black, Revenge), Whitney Peak (The Chilling Adventures of Sabrina), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon) et Broadway vétérinaire Jason Gotay.

Les détails sur leurs personnages respectifs sont gardés secrets.

C’est en juillet dernier que HBO Max a passé une commande de 10 épisodes pour une nouvelle itération de l’ancien hit de CW qui “introduira une nouvelle récolte de magnifiques élèves privés de Manhattan à l’œil qui voit tout de Gossip Girl”. Selon le service de streaming, le redémarrage “permettra de déterminer à quel point les médias sociaux – et le paysage de New York lui-même – ont changé au cours des années”.

Josh Schwartz, qui exécutera la nouvelle série aux côtés de sa co-créatrice de Gossip Girl, Stephanie Savage, et de l’ancienne show-runner de reboot EP Joshua Safran, a récemment décrit Gossip Girl 2.0 comme plus une “continuation” qu’un “remake”, »Ajoutant:« Il n’y a pas, comme, de nouveaux acteurs jouant Serena et Blair. » Cela dit, la porte est ouverte aux stars originales, qui comprenaient les grandes dames Blake Lively et Leighton Meester, pour faire leur apparition. «Nous les avons tous contactés pour leur faire savoir que cela se passait, et nous aimerions qu’ils s’impliquent s’ils le souhaitent. Mais [we] ne voulait certainement pas le subordonner à leur [participation]. “

Une star OG Gossip Girl qui est à bord pour le redémarrage: Kristen Bell, qui reprendra son rôle de narratrice omnisciente de la série.

Safran a précédemment confirmé que Gossip Girl 2.0 comporterait des «pistes non blanches» ainsi que «beaucoup de contenu queer», ajoutant: «Cela dépend beaucoup de l’apparence du monde actuel, d’où viennent la richesse et les privilèges, et comment vous gérer ce.”

Safran a également taquiné «une torsion» au centre de la nouvelle série, tout en confirmant que la nouvelle génération d’étudiants de l’émission ira de même à l’école Constance Billard pour filles. Et il se déroulera de nos jours. «C’est 12 ans, je suppose 13 ans après l’original», a expliqué Safran.

Après avoir vu le premier script pour le redémarrage, Sarah Aubrey, responsable du contenu original de HBO Max, a déclaré en janvier: “Nous avons tous poussé un grand soupir de soulagement, car c’est très bien … comme vous pouvez l’imaginer, la barre est très haute.”