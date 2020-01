Redémarrage de Transformers et suite de Bumblebee en développement chez Paramount

Paramount développe un redémarrage de Transformers et une suite du film de Travis Knight, Bumblebee.

Les films Transformers ont eu une route un peu difficile. Alors que le premier film Transformers a rencontré un certain succès critique, la franchise, dans son ensemble, a été une mine d’or au box-office tout en réussissant à exaspérer les fans et les critiques. C’était jusqu’à la sortie de Transformers: The Last Knight qui n’a pas répondu aux attentes financières de Paramount. Cela a finalement amené Paramount à retravailler leurs plans Transformers. Le dernier film de Transformers, Bumblebee, a cependant surpris tout le monde.

Le Bumblebee de 2018 a été très bien reçu et a connu un succès financier. Il y avait une question de savoir si le film était un redémarrage complet ou une préquelle de la franchise et quels étaient les plans originaux du film. Indépendamment de ce qu’ils étaient, cependant, Paramount a finalement décidé d’utiliser Bumblebee comme point de départ pour aller de l’avant. Mais maintenant, Paramount poursuit la franchise de manière spectaculaire.

Selon Variety, Paramount développe deux nouveaux films Transformers avec deux nouveaux scripts en préparation. Bien que les informations sur ces films soient vagues, l’une se déroulerait dans l’univers de Bumblebee. L’autre serait un redémarrage à plus grande échelle du franchisé. Les scripts eux-mêmes sont écrits par James Vanderbilt qui a co-écrit les films The Amazing Spider-Man et Joby Harold qui est peut-être mieux connu pour son travail sur King Arthur: Legend of the Sword.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? Êtes-vous heureux d’apprendre que Paramount redémarre la franchise Transformers? Doivent-ils continuer avec les films Bumblebee? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Réalisé par Travis Knight à partir d’un scénario écrit par Christina Hodson, Bumblebee stars Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Ian Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow et Grace Dzienny .

En fuite en 1987, Bumblebee trouve refuge dans un dépotoir dans une petite ville balnéaire californienne. Charlie (Hailee Steinfeld), sur le point d’atteindre ses 18 ans et d’essayer de trouver sa place dans le monde, découvre Bumblebee, cicatrisée au combat et brisée. Lorsque Charlie le fait revivre, elle apprend rapidement qu’il ne s’agit pas d’un bug VW ordinaire et jaune.

Bumblebee sera disponible sur Digital, 4K UHD et Blu-ray.

Source: Variété

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC