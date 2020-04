Redémarrage de «True Jackson VP»: Keke Palmer confirme la renaissance [Video]

Keke Palmer reprend-elle ses activités en 2021? L’actrice, qui jongle actuellement avec des concerts sur ABC et Quibi, a publié un TikTok mardi suggérant qu’un redémarrage de sa comédie Nickelodeon True Jackson, VP est en préparation pour l’année prochaine.

Regardez la taquinerie de Palmer, qui comprend une chorégraphie solide à la chanson thème emblématique de l’émission (qu’elle a elle-même chantée!), Via le tweet ci-dessous:

True Jackson, VP a joué le rôle de Palmer dans le rôle d’une fashionista de 15 ans qui a saisi l’opportunité d’une vie lorsque le PDG de Mad Style l’a embauchée comme vice-présidente de sa division de vêtements pour jeunes. La série mettait également en vedette Ashley Argota (The Fosters) et Matt Shivley (The Real O’Neals) en tant que meilleurs amis de True Lulu et Ryan, Danielle Bisutti (The OC) en tant que némésis du bureau de True Amanda, Robbie Amell (The Flash) en tant que petit ami de True, Jimmy , Ron Butler (Bunheads) en tant que réceptionniste de Mad Style Oscar, et Greg Proops (Whose Line Is It Anyway?) En tant que PDG Max Madigan.

La série a duré trois saisons sur Nickelodeon (2008-2011), se terminant par un événement en deux parties «Mystère au Pérou». Et Palmer a gardé beaucoup de travail depuis lors, remportant des rôles mémorables dans des émissions comme Showtime’s Masters of Sex (2014), Fox’s Scream Queens (2015-2016), Fox’s Star (2018) et MTV’s Scream (2019). Comme mentionné précédemment, Palmer fléchit également ses muscles d’hébergement, servant aux côtés de Michael Strahan et Sara Haines sur ABC GMA3, et avec Joel Kim Booster sur Quibi’s Singled Out reboot.

Si True Jackson, VP rouvre ses portes, il rejoindra une longue liste d’émissions pour enfants des années 90 et 00 qui ont connu un redémarrage réussi ces derniers temps. Boy Meets World (1993–2000) nous a donné Girl Meets World (2014–2017), Full House (1987–1995) nous a donné Fuller House (2016–2020) et That’s So Raven (2003–2007) nous a donné Raven’s Home (2017 -présent).

Aimeriez-vous voir comment True Jackson gère les choses en 2021? Laissez un commentaire avec vos réflexions sur ce redémarrage potentiel ci-dessous.