Redémarrage de «Walker, Texas Ranger»: Mitch Pileggi en tant que père de Jared Padalecki

HISTOIRES CONNEXES

Alerte à la réunion de famille de Winchester! Mitch Pileggi – qui a récidivé en tant que grand-père maternel de Sam et Dean sur Supernatural – se réunira avec Jared Padalecki dans le prochain redémarrage de Walker, Texas Ranger de The CW, rapporte notre site sœur Deadline.

Le drame, simplement intitulé Walker, met en scène Padalecki dans le rôle de Cordell Walker, “un veuf et père de deux enfants avec son propre code moral qui rentre à la maison à Austin après avoir été sous couverture pendant deux ans, pour découvrir qu’il y a un travail plus difficile à faire à la maison”, selon le synopsis officiel. «Il tentera de renouer avec ses enfants, de gérer les affrontements avec sa famille et de trouver un terrain d’entente inattendu avec son nouveau partenaire (l’une des premières femmes de l’histoire des Texas Rangers), tout en se méfiant de plus en plus des circonstances entourant la mort de sa femme.»

L’alun de X-Files, Pileggi, jouera le rôle habituel de la série du père de Walker Bonham, qui est décrit comme un père de famille robuste, conservateur et dur comme des ongles qui ne se retient pas lorsqu’il parle avec ses fils. Éleveur texan de troisième génération, il est plus à l’aise pour gérer les affaires du ranch.

Comme indiqué précédemment, Keegan Allen (Pretty Little Liars) incarnera le frère cadet de Walker, Liam, un conservateur gay qui vient d’être promu au poste de procureur adjoint. Pendant ce temps, Lindsey Morgan (The 100) est le nouveau partenaire de Walker, Micki.

Walker – qui vient de l’auteur / producteur Anna Fricke (Being Human) – est l’un des deux projets à recevoir une commande directe de The CW pour la saison 2020-21, l’autre étant le spin-off Arrowverse Superman & Lois, avec Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch dans les rôles-titres. Consultez le guide de la saison pilote de TVLine pour toutes les dernières micros, les nouvelles de casting et plus encore.

Êtes-vous impatient pour la mini réunion Supernatural de Walker? Frappez les commentaires avec vos pensées sur le casting!