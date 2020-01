Redémarrage du “ plus gros perdant ”: rencontrez les nouveaux concurrents!

Le redémarrage du plus grand perdant commence ce soir aux États-Unis!

L’émission de télé-réalité et la compétition remises à neuf présentent aux téléspectateurs de nouveaux entraîneurs, Erica Lugo et Steve Cook, ainsi que l’ancien entraîneur Bob Harper revient cette fois en tant que nouvel hôte.

Rencontrez les 12 concurrents du redémarrage de «The Biggest Loser» | Tyler Golden / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Sans plus tarder, voici les 12 nouveaux candidats pour le plus grand perdant remanié!

Domenico Brugellis est un ancien chef et père qui élève une fille de six ans à New York. Il commence à 323 livres et, en tant que responsable des aliments au NYC Department of Education, il est responsable de la création du menu pour les étudiants de New York. Il ramassera certainement des conseils pour de bons déjeuners à l’école!

Jim DiBattista de Philadelphie, en Pennsylvanie, a l’œil du tigre. Showbiz Cheat Sheet lui a demandé comment il pensait faire dans l’émission. Il a répondu: «J’entraîne le football de 8e année comme je suis dans le Super Bowl, bien sûr. Je vais aller très fort pour avoir une chance de perdre du poids et de devenir le prochain plus gros perdant. »DiBattista commence la saison à 385 livres.

Vingt-trois ans Katarina Bouton est une infirmière cardiaque de Jacksonville, en Floride, et a rejoint The Biggest Loser à 293 livres. L’une de ses principales raisons de rejoindre le salon? Elle nous dit: «Mon travail d’infirmière. . . a joué un rôle énorme. . . J’ai vu mon futur moi au travail tous les jours. . . J’ai pesé près de 300 livres tout en disant à mes patients comment s’améliorer.

Kim Davis est de Mulberry, Tennessee et commence à 242 livres. Elle a survécu au cancer du sein et travaille comme guide touristique dans une distillerie de whisky.

Teri Aguiar est une ancienne Miss Missouri 1999, devenue infirmière de vol. À partir de 256 livres, elle dit à Showbiz Cheat Sheet que ses enfants sont son grand «pourquoi» pour retrouver la santé. «En tant que mère célibataire, j’ai réalisé que mes enfants dépendent vraiment de moi comme jamais auparavant. Je ne peux pas me permettre d’être malade, blessé ou en mauvaise santé. “

À partir de 326 livres, Micah Collum a 23 ans et vient de Oneonta, en Alabama. Il sait qu’il deviendra le prochain plus grand perdant, dit-il à Showbiz Cheat Sheet, parce que “je suis jeune, motivé, compétitif et j’ai beaucoup de cœur.”

Megan Hoffman a 35 ans de Simi Valley, en Californie et travaille comme directeur des opérations et de la rétention dans une salle de sport. Son poids de départ est de 290 livres et nous lui avons demandé quels étaient ses obstacles pour se mettre en forme. «Je mettais constamment les autres avant mon propre bien-être et un jour, je finissais par en avoir assez de ne pas pouvoir suivre mes amis.»

Conseiller d’école professionnel basé à Washington, DC PhiXavier Holmes commence son voyage à 357 livres. Elle nous a dit qu’elle savait qu’il était temps d’agir lorsqu’elle s’est retrouvée «à prendre plus de 4 à 5 médicaments par jour pour des problèmes de santé liés à l’obésité, tout en remarquant que mes grands-parents et moi prenions exactement les mêmes médicaments».

Kristi McCart est une épouse, une mère et une avocate en droit familial et en planification successorale. La résidente de Riverview, en Floride, commence à 264 livres et dit à Showbiz Cheat Sheet qu’elle gagne celle-ci parce que «je refuse d’abandonner. Avez-vous déjà vu une maman reculer? Eh bien, vous ne me verrez pas non plus. “

Un directeur des ventes du territoire pour une entreprise de tabac à Lafayette, en Louisiane, Robert Richardson II est le fils d’un ancien joueur de la NFL. Richardson espérait suivre les traces de son père mais a été mis à l’écart par des blessures liées au poids. Il commence à 409 livres et dit à Showbiz Cheat Sheet qu’il a embarqué avec The Biggest Loser parce que «je savais que finalement ma santé allait empirer et je devais faire quelque chose pour m’assurer que j’étais ici pour ma femme et mes trois -yeux ans. “

Delores demain est originaire de Chicago, Illinois et a fait partie de l’équipe Advance de l’ancienne Première Dame Michelle Obama. Rejoignant The Biggest Loser à son poids le plus lourd de 280 livres, demain est là pour gagner, nous disant: «Je suis une combattante et je n’abandonne pas facilement. Je crois que je ferai de mon mieux pour atteindre mes objectifs. »

Kansas City, Missouri Kyle Yeo commence à 302 livres et nous dit que l’un de ses plus gros obstacles a été de prétendre être quelqu’un qu’il n’est pas. «Pendant très longtemps, j’ai senti que je devais cacher que j’étais gay. . . Tout le stress et les batailles mentales m’ont amené à me tourner vers la nourriture! Je savais que si je voulais être heureux et perdre du poids, je devais être fidèle à moi-même. »

