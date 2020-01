Redman n’a pas peur de “gifler Da Sh * t Outcha”

Eminem a un jour rappé que Redman était le meilleur rappeur vivant. Reggie Noble est une légende, c’est pourquoi les fans ont été ravis lorsqu’il a déposé l’EP 3 Joints surprise cette semaine. Le sens de l’humour de Redman est toujours intact, tout comme ses flux. Il le prouve sur “Slap Da Shit Outcha”, un banger hilarant qui présente un instrument infectieux.

Reggie utilise une narration hyperbolique pour expliquer au public ce qui l’obligerait à frapper quelqu’un. Ses raisons vont de ses enfants qui sortent les piles de la télécommande aux gens qui lui demandent de l’argent. Il est difficile de ne pas rire lorsque vous hochez la tête au rythme du synthé. Des effets de claquement intelligemment placés sont distribués sous forme de percussions dans “Slap Da Shit Outcha”, ce qui rend les barres de Redman encore plus puissantes.

Paroles de Quotable

Je marche autour du monde en essayant de frapper tout le monde

Je suis certifié, IG n’a pas besoin de me vérifier

Je frappe la merde outcha, jouant riche et étant fauché

Je claque mes enfants en sortant les piles de la télécommande

Je frappe la merde de la police quand ils me tirent dessus

Puis colle mon majeur à la caméra sur son épaule

