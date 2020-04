Réduisez l’installation de tianguis dans l’Edomex

Toluca.- Dans le cadre des travaux sanitaires effectués dans l’État de Mexico pour contenir les cas de contagion de Covid-19 et de l’effort coordonné avec les 125 municipalités de l’entité, le gouvernement de l’État reconnaît les actions qui, de manière coordonnée, ont permis de conclure d’importants accords pour enregistrer une réduction importante et, dans certains cas, totale du flux de personnes dans les marchés de rue et les marchés de l’entité.

Ces accords entre les autorités, les locataires, les vendeurs de rue et la communauté en général se traduisent par une baisse du flux de personnes, qui va de la fermeture totale de marchés tels que celui de San Bernabé, à Almoloya de Juárez, à d’autres qui atteignent une baisse comprise entre 40 et 60 pour cent, selon la municipalité et la région en question.

Certains des tianguis qui ont accepté de fermer définitivement, afin d’éviter les agglomérations et la propagation du Covid-19, sont situés à Temoaya, Ixtapan de la Sal, Tecámac, San José del Rincón, Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Huehuetoca, Calimaya, Jilotepec et Tenango Del Valle.

La plupart de ces espaces ont respecté la réglementation sanitaire, grâce à un mandat qui a été positif tandis que la population de l’État du Mexique adopte les dispositions sanitaires recommandées par les autorités sanitaires, comme mesure pour arrêter la propagation de la contagion.

À Ecatepec, il a été possible de convenir de l’application de mesures préventives au Central de Abastos, où il a été constaté ce week-end que les locataires avaient appliqué les mesures d’hygiène et de distance saine recommandées.

Dans ce cadre, dans la municipalité de Naucalpan, l’installation Sunday tianguis au centre de San Francisco Chimalpa fonctionne à 40% de sa capacité, tout en respectant l’accord conclu avec les autorités municipales, uniquement Ils ont installé les lignes essentielles qui commercialisent les produits du panier de base.

Ces opérations sont réalisées en permanence, en accord avec les locataires pour la fermeture de magasins non essentiels dans des municipalités telles que Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chiconcuac et Toluca, entre autres, où la mobilité a considérablement diminué.

De même, le personnel du Développement économique réalise des tâches de prévention avec la livraison de gel antibactérien et de masques faciaux, en plus d’inviter les utilisateurs à une seule personne pour effectuer leurs achats, afin d’éviter les concentrations de personnes.

Concernant le El Molinito tianguis, à Naucalpan, il a réalisé son installation à 60% de sa capacité, principalement des magasins vendant des produits alimentaires et des produits de nettoyage et d’hygiène.

Sur les marchés d’Amecameca et d’Ozumba, il a été convenu d’installer leurs tianguis une seule fois par semaine, en plus de n’autoriser que les mandats, ce qui a eu un impact positif sur la réduction de la mobilité des personnes.

Avec l’aide de filtres d’assainissement, dans le Temacalcingo tianguis, l’afflux d’entreprises et de personnes a également diminué, tandis qu’avec le soutien de la Garde nationale, du Secrétariat de la sécurité d’État, ainsi que de la Coordination générale de la protection civile du Mexique, Dans la municipalité de Zinacantepec, ce week-end, l’opération d’inspection a également été lancée, couvrant les visites du marché municipal, ainsi que les principales avenues du 16 de Septiembre et Adolfo López Mateos, à San Luis Mextepec.

