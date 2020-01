Reebok annonce un partenariat historique avec Khalid

Reebok & Khalid annoncent un partenariat officiel.



Khalid, artiste nominé pour Reebok et Grammy, a annoncé aujourd’hui son partenariat officiel, visant à amplifier une mission collective pour inspirer la créativité et encourager l’expérimentation et l’expression de soi dans la jeunesse d’aujourd’hui.

“Je suis prêt à collaborer avec Reebok”, a déclaré Khalid. «J’adore la façon dont ils mélangent l’ancien et le nouveau et honorent les classiques avec de nouvelles touches. J’espère que nous pourrons inspirer une nouvelle génération de personnes à être elles-mêmes et à prendre des risques créatifs. »

Selon Reebok, Khalid fera ses débuts avec la marque ce printemps dans sa première campagne “Sport l’inattendu” de l’année. La campagne associera des éléments immersifs d’irrévérence et de surréalisme au moi authentique et charismatique de Khalid pour raconter une histoire inattendue. La narration visuelle de la campagne mettra en valeur l’énergie naturelle de Khalid, tout en mettant en valeur l’héritage de Reebok à travers une lentille contemporaine.

“Khalid continue d’être un phare d’originalité, de fierté et d’imagination pour les jeunes d’aujourd’hui”, a déclaré Matt Blonder, vice-président du marketing et du commerce de marque numérique chez Reebok. «Grâce à son son unique et à un voyage personnel qui l’a amené à travers le pays, Khalid symbolise authentiquement notre philosophie commune – inspirer la créativité et encourager l’expérimentation. Nous avons le privilège de l’accueillir dans notre famille. “

Pour commémorer le partenariat avec Reebok, Khalid a partagé une photo de lui jouant avec son chien Maui, qui est équipé d’un survêtement pour chien Reebok fait main spécialement conçu. Les fans peuvent participer pour gagner une veste de survêtement Reebok Doggy en édition limitée pour leur chiot, ici.

