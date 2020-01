Reebok d’Allen Iverson Answer V Low “USA” sort pour les JO 2020

Réponse patriotique V Low aurait fait ses débuts cet été.



Reebok et Allen Iverson prévoient de sortir plusieurs coloris Answer V Low cette année, y compris certains des styles OG et des designs jamais vus auparavant. Parmi eux, une itération patriotique “USA” qui devrait être lancée cet été à l’occasion des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, au Japon.

Reebok

Tout comme le modèle intermédiaire, le Reebok Answer V Low présente un carénage indubitable qui s’étend depuis la semelle et à travers les panneaux latéraux. Le coloris patriotique opte pour une construction en cuir roulé blanc, soulignée par des étoiles bleues sur toute la silhouette et une combinaison semelle intermédiaire / semelle extérieure bleue. Des détails supplémentaires incluent l’or, des détails en cuir sur les lacets, une semelle intérieure rouge, un logo I3 rouge et bleu sur la partie latérale de la chaussure et une sangle velcro dorée sur le talon.

Découvrez les photos détaillées ci-dessous et cliquez ici pour prévisualiser certains des autres V de réponse Reebok à la pression pour 2020.

Reebok

Reebok

Reebok

Reebok

Reebok.