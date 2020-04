Reebok dévoile les piétons “Alien Day” sur le thème des Marines coloniaux [Gallery]

Dans l’esprit de la bien-aimée Reebok chaussures portées par Ripley dans James Cameron Extraterrestres, la société de chaussures a dévoilé une toute nouvelle paire en édition limitée pour Alien Day cette année.

le U.S.C.M. Anti-insectes regardez pour être inspiré par le costume militaire Colonial Marines, un mélange de couleurs de sable clair, noir et grès.

“Inspiré d’Aliens (1986), le deuxième film de la franchise culte des studios 20th Century, Reebok sort un tout nouveau Alien Stomper juste à temps pour Alien Day, le 26 avril”, nous dit un communiqué de presse.

«La nouvelle itération, surnommée Alien U.S.C.M. Bug Stomper, sera le quatrième et dernier opus de la collaboration emblématique Reebok et Alien. Directement inspirée des Marines coloniaux des États-Unis (U.S.C.M.) et du protagoniste des extraterrestres PFC William Hudson, la silhouette tire son nom de Bug Stomper, le principal vaisseau dropship des Marines dans le film.

«Arrivant dans un coloris militaire camouflage, beige et gris avec une exécution graphique asymétrique et des touches contrastées jaunes et noires partout, le modèle unisexe U.S.C.M. Bug Stomper regorge de touches réalistes et d’oeufs de Pâques pour les fans inconditionnels d’Aliens.

“Oubliant une liste de détails de conception méticuleux que seuls les acheteurs apprécieront, la sneaker présente un éventail de graphismes et de matériaux remarquables et visibles inspirés de l’USC.M. dropships et uniformes du film de 1986:

La tige est conçue avec un matériau textile balistique protecteur.

La boîte de fenêtre en caoutchouc moulé durable remplace le Reebok Union Jack avec le logo Weyland Yutani «W».

Le camouflage au talon est une réplique exacte du motif camouflage unique conçu pour le film U.S.C.M. fatigues.

Le motif «Eyes on Your Back» sur le talon droit reflète le graphisme sur l’épaule arrière droite de l’armure de corps d’Hudson.

La semelle intérieure gauche et droite comporte le crâne «Death or Glory» et le logo Weyland Yutani Corp avec le numéro de soldat respectivement.

Chaussons en néoprène moulé tactile avec réplique U.S.S. Sulaco et U.S.C.M. Patchs Screaming Eagle.

L’étiquette transparente réplique l’USC.M. étiquettes de chien présentées dans le film.

Le dessous de la sangle de l’avant-pied droit indique «Contents Under Pressure» tel que peint au dos de l’armure de corps d’Hudson.

Un code QR unique sur le dessous de la sangle avant-pied gauche donne accès à l’univers extraterrestre avec du contenu inédit des livres à venir “The Making of Aliens” de Titan et “Alien The Original Screenplay” de Dark Horse Comics.

“La sneaker arrivera dans un emballage premium” furtif “, inspiré des dropships du film. Ornées d’une feuille holographique noire, les boîtes 3D au design unique ont chacune été fabriquées à la main et disposent d’une impression de technologie camo futuriste. Rappelant la toute première boîte Alien de Reebok, la nouvelle itération sert de dispositif de dissimulation grâce à son exécution réfléchissante. Aux côtés de la sneaker, Reebok lancera une collection capsule de vêtements de t-shirts graphiques inspirés du film. »

Le Reebok Alien U.S.C.M. Bug Stomper (220 $) devrait atterrir sur Terre le 26 avril et est disponible à l’achat exclusivement sur Reebok.com.