Réédition du jeu vidéo Blade Runner prévue pour cette année / le film

Blade Runner fera un retour surprenant sous forme de jeu vidéo grâce à Nightdive Studios, la société connue pour restaurer les favoris de jeux vidéo classiques comme System Shock et Turok: Dinosaur Hunter. Le film de science-fiction classique de 1982 réalisé par Ridley Scott a été transformé en un jeu vidéo pointer-cliquer en 1997 qui suit une histoire originale parallèle au film avec Harrison Ford, se croisant parfois avec elle et mettant en vedette certains des mêmes lieux et personnages célèbres. Maintenant, il a été remasterisé et sera réédité cette année.

Le Hollywood Reporter a des nouvelles sur Nightdive Studios travaillant sur la réédition du jeu vidéo Blade Runner. Titré Blade Runner: Enhanced Edition, le jeu sera réédité sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et bien sûr sur PC.

Si c’est la première fois que vous entendez parler du jeu vidéo Blade Runner, l’histoire n’est pas remarquablement différente du film, mais elle présente simplement différents personnages principaux. Les joueurs contrôlent le détective Ray McCoy, un homme chargé de retrouver les réplicants renégats à Los Angeles 2019. Parmi eux, un leader philosophique appelé Clovis, qui veut trouver un moyen de prolonger la durée de vie de quatre ans de son usine.

Ce qui a rendu le jeu intéressant, c’est la façon dont votre personnage se déplace dans l’histoire se traduirait par plus d’une douzaine de fins différentes. Par exemple, si vous sympathisez avec les réplicants tout au long du jeu, vous vous retrouvez en être un, un élément d’histoire qui a été vivement débattu parmi les fans du film Blade Runner. Restez fidèle à votre mission et vous méritez les éloges de vos supérieurs. Certains critiques de la version originale du jeu ont estimé que les terminaisons multiples permettaient trop de extrémités lâches, mais d’autres ont aimé que cela laisse certaines choses en suspens.

PDG de Nightdive Stephen Kick a déclaré dans un communiqué:

“Blade Runner est toujours une réussite à couper le souffle à tous les niveaux, donc pendant que nous utilisons KEX pour améliorer les graphismes et élever respectueusement l’expérience de jeu d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant, nous préservons toujours la vision et le gameplay de Westwood. dans toute sa splendeur. Bien que vous puissiez profiter des avantages de jouer au jeu sur du matériel moderne, le jeu ne devrait pas ressembler à ce qu’il était, mais aussi glorieux que vous vous en souvenez. »

Cela ressemble à une réédition purement nostalgique, d’autant plus que le gameplay pointer-cliquer n’est pas aussi populaire de nos jours. C’est loin du genre de jeux vidéo populaires que nous avons aujourd’hui, même les jeux de rôle beaucoup plus impliqués avec des listes de personnages étendues et de longues histoires. Mais en même temps, le fait que ce jeu revienne du tout est une sorte de miracle.

Le code source original du jeu vidéo Blade Runner a été perdu lorsque le studio de jeux désormais disparu Westwood Games l’a perdu lors de leur déménagement de Las Vegas à Los Angeles dans le cadre d’une fusion avec EA Los Angeles en 2003. Alors, comment ont-ils remasterisé le Jeu? Larry Kuperman, responsable du développement commercial chez Nightdive, explique:

“Il est vrai que le code source d’origine de Blade Runner a été perdu. Nous avons minutieusement procédé à la rétro-ingénierie du code, en l’important dans notre propre moteur KEX, un outil puissant qui nous permet de créer des ports de console de titres classiques, même dans des situations assez difficiles. »

Le résultat est une «restauration soignée et premium» qui aura des modèles de personnages, des animations et des cinématiques mis à jour, et même si le jeu a été créé pour les moniteurs de rapport d’écran 4: 3 de la fin des années 90, il sera présenté en résolution grand écran avec personnalisation du clavier et du contrôleur.

Il n’y a pas de date de sortie spécifique pour Blade Runner: Enhanced Edition, mais c’est prévu cette année. Jetez un œil à certains des jeux originaux de 1997 ci-dessous pour avoir un aperçu de ce que vous recherchez:

