ReelAbilities Film Festival 2020 arrive au Mexique pour une deuxième édition

Il y a quelques années, il a été révélé que l’on ne sait pas exactement combien de personnes handicapées vivent au Mexique. Ni quel type de handicap ont-ils … ce qui complique la création de politiques publiques qui les intègrent dans la société avec des programmes approuvés par le même gouvernement qui les soutient. En d’autres termes, cela signifie que les personnes handicapées dans notre pays sont victimes de discrimination parce qu’elles sont invisibles.

Pour cela, Il est de la plus haute importance de chaque activité ou espace où il est possible de créer un dialogue autour des personnes handicapées, des défis auxquels elles sont confrontées, des façons d’être inclusives et de la culture et de l’éducation autour de leur reconnaissance.. Et c’est précisément le Festival du film ReelAbilities Mexique (ReelAbilities Film Festival), qui arrive au Mexique pour la deuxième fois en 2020.

ReelAbilities Film Festival, est une soirée cinéma fondée en 2007 à New York qui, grâce à sa programmation et à son importance sociale, a réussi à se déplacer dans plus de villes des États-Unis jusqu’à son arrivée au Mexique en 2019. Ce festival présente une liste de films liés au thème des différents handicaps qui vont de la déficience motrice à l’autisme.

La programmation est divisé en une grande variété de courts métrages et de longs métrages qui favorisent l’inclusionParce que ses protagonistes sont les personnes atteintes du syndrome de Down, de déficience intellectuelle, de surdité, de paralysie cérébrale, de handicap moteur, etc. Cela a pour objectif de rendre visible aux personnes qui enregistrent un certain type de handicap, et qui Ils deviennent des personnages exemplaires en faisant semblant d’avoir une vie normale dans un monde qui les ignore et ne sait pas communiquer avec eux.

Le Mexique est présent programmation du ReelAbilities Mexico Film Festival avec Tamara et la dame de Lucía Carreras, un film de 2016 qui ouvrira l’édition 2020, ou le deuxième pour notre pays. Ce film émotionnel met en vedette Ángeles Cruz, une femme nommée Tamara avec une déficience intellectuelle, qui vit avec Doña Meche. Un jour, Tamara retrouve un bébé abandonné, dont il décide de s’occuper et avec qui il forme une famille avec Doña Meche.

Jeudi 19 mars prochain commence ReelAbilities Mexico Film Festival, et les spectacles auront lieu jusqu’au dimanche 22 mars. Ici, nous laissons le calendrier complet de cette édition 2020 dans notre pays:

Longs métrages

Tenez-vous à l’écart des portes de fermeture

Sonate au clair de lune: surdité en trois mouvements

Petit monde

Emma en six points

Tamara et la catarina

Courts métrages

Hale

Shakespeare à Tokyo

Le voyage de Marie

Écoutez ça!

Act Natural

Ian

JMAXX et le langage universel

Macropolis

Prospérer

Visibilité

Les fonctions et activités, telles que les panneaux avec les invités, seront au cinéma Lido de la bibliothèque Rosario Castellanos FCE. (du Fonds de la culture économique), qui est situé à l’Avenida Tamaulipas 202 à Hipódromo Condesa. Pour plus d’informations sur le festival et les horaires des titres, accédez à ce lien.