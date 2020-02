Reese Witherspoon a des secrets – / Film

Reese Witherspoon échange Big Little Lies contre Petits feux partout, une adaptation en série limitée de Hulu du livre dramatique national du même nom de Celeste Ng. Et ces incendies semblent être tout à fait littéraux, sinon si peu, comme le montre la bande-annonce de Little Fires Everywhere, ouvrant sur une scène de Witherspoon debout devant son manoir englouti dans les flammes. Regardez la bande-annonce officielle de Little Fires Everywhere ci-dessous.

Little Fires Everywhere Trailer

Reese Witherspoon enfile son meilleur collier de rouge à lèvres et de perles pour incarner la mère de la banlieue la plus moyenne, jouant alternativement avec condescendance et hautaine à merveille dans la bande-annonce Little Fires Everywhere. Mais cette façade est lentement brisée par Kerry WashingtonL’artiste nouvellement arrivée, dont la fille emmène chaleureusement dans la famille Witherspoon. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en dehors de cette prémisse de base, mais la bande-annonce de la série limitée Hulu est intrigante, laissant entendre que les deux familles abritent de profonds secrets qui menacent de faire exploser leur paisible existence de banlieue.

Je n’ai pas lu Little Fires Everywhere, mais j’étais fan du premier roman de Ng Everything I Never Told You, un délicat drame domestique sur une famille métisse dont les relations se sont rompues après une tragédie. Ng a la capacité de transformer le drame de banlieue en une histoire vraiment convaincante, et je crois que Little Fires Everywhere est plus ou moins la même chose.

Liz Tigelaar écrit la série limitée Little Fires Everywhere, également produite par Witherspoon, Washington, Lauren Neustadter et Pilar Savone. La série met également en vedette Rosemarie DeWitt, Joshua Jackson, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass, Gavin Lewis, Megan Stott, et Lexi Underwood.

Voici le synopsis de Little Fires Everywhere:

Basé sur le best-seller de Celeste Ng en 2017, Little Fires Everywhere suit les destins entrelacés de la famille Richardson parfaite et d’une mère et d’une fille énigmatiques qui bouleversent leur vie. L’histoire explore le poids des secrets, la nature de l’art et de l’identité, l’attraction féroce de la maternité – et le danger de croire que le respect des règles peut éviter le désastre.

Little Fires Everywhere en avant-première sur Hulu le 18 mars 2020.

