Reese Witherspoon reçoit un 2e cadeau de Beyoncé et Envy Ensues

Hollywood est peut-être plein de paillettes, de glamour et de drame, mais c’est toujours un endroit où les personnalités peuvent forger de nouvelles amitiés ou au moins ouvrir la porte à de nouvelles connaissances.

C’est aussi un endroit pour faire des rencontres rares mais cool avec d’autres stars, ce que nous avons appris lors des Golden Globes lorsque Reese Witherspoon et Jennifer Aniston ont interagi avec les Carters (alias Jay-Z et Beyoncé). Mais Beyoncé a fini par surprendre Witherspoon deux fois après l’événement avec des cadeaux, et elle devient virale pour cela.

Reese Witherspoon | Theo Wargo / WireImage / .

Le cadeau numéro un était une plaisanterie intérieure

Au cas où vous l’auriez manqué, Witherspoon et Aniston ont partagé une anecdote sur Jay-Z et Beyoncé et les Golden Globes. Les deux actrices de The Morning Show étaient assises ensemble à une table qui a manqué d’eau pendant la cérémonie. Ils se trouvaient assis à côté du couple puissant et Witherspoon leur a demandé si cela ne les dérangerait pas de partager leur eau.

Les Carters ont fini par offrir leur champagne de luxe, et

les actrices ont partagé des photos d’eux-mêmes sur Instagram grillant des flûtes d’Armand

de Brignac (As de pique). Beyoncé et Jay-Z sont arrivés dans deux bouteilles

de la marque – dont Jay-Z est copropriétaire – à l’événement.

Quelques jours plus tard, Witherspoon a reçu un colis surprise du

couple qui contenait une caisse entière de champagne avec une note signée de

ceux qui ont lu: «Un peu plus d’eau». Elle a adoré et a chanté leurs louanges.

Witherspoon vient de recevoir un autre cadeau sympa de Beyoncé

Il n’est pas nécessaire que ce soit Noël pour que la reine Bey soit d’humeur généreuse, et elle a laissé une autre surprise sur Witherspoon cette semaine. L’actrice a posté une vidéo d’elle-même en train de rouler un mystérieux paquet dans son allée et d’en deviner le contenu.

Des ballons? N / a. Nichée dans un immense carré orange, la collection adidas x IVY PARK de Beyoncé avec des pièces de la taille de Witherspoon. Découvrez sa jambe de mannequin:

Witherspoon était sur la lune alors qu’elle déballait le paquet avec sa mère et essayait les morceaux. Et la vidéo de modélisation drôle présente même une chanson de l’album Lemonade de Beyoncé.

Beyoncé roule avec les gestes

Witherspoon a reçu un gros paquet de la superstar, mais depuis que Beyoncé a annoncé le lancement de sa collection, elle envoie partout des charges similaires à des portes sans méfiance. Bien que l’adidas x IVY PARK doive officiellement tomber le 18 janvier, d’autres célébrités se voient offrir tôt des pièces de la ligne.

Janelle Monáe, Yara Shahidi et Issa Rae font partie des vedettes de la réception des troncs de marchandises spécialement emballés. Beyoncé a commencé à promouvoir la collaboration Adidas fin décembre avec des visuels féroces et les fans ont hâte.

Selon un communiqué de presse officiel, la collection capsule comprendra des chaussures, des combinaisons, des pantalons cargo, des sacs à dos, des soutiens-gorge de sport et une gamme d’équipements sportifs.

La reine Bey a déclaré que l’entreprise était «un rêve devenu réalité pour relancer IVY PARK en tant que propriétaire unique. Mon équipe a travaillé dur avec l’équipe adidas pour donner vie à ma vision de cette première collection et je suis reconnaissante et fière. »

Recherchez-le sur le site Web Adidas et dans certains magasins le 18 janvier.