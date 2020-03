Réflexion sévère de David Cantero sur ceux qui ne respectent pas la quarantaine: “Combien de conneries nous entourent”

David Cantero a abandonné la sérénité avec laquelle nous le voyons habituellement à la tête de «Informativos Telecinco» pour adresser une critique sévère à tous ceux qui n’ont pas respecté la quarantaine imposée en Espagne dans le but d’arrêter le coronavirus et d’empêcher l’effondrement du système de santé . A travers une vidéo partagée sur son compte Instagram, le journaliste Il a fustigé tous ceux qui sont descendus dans la rue pour mener une vie normale: “C’est dégoûtant”.

Le présentateur a expliqué que cette critique est née parce qu’il est allé au supermarché pour acheter du pain et d’autres produits de première nécessité lorsqu’il a vu le parking plein de voitures et de milliers de gants gisant sur le sol. “Ces gens sont la preuve du manque de bon sens et de solidarité absolue. Il faut rester chez soi. Quelle honte et quel dégoût cela produit de voir comment certains surmontent l’alarme, les normes, les recommandations sans penser à personne, sans le moindre sens, sans la moindre civilité! “Se lamentait Cantero, visiblement en colère.

“Mais quel genre de personnes vivent dans cette société? Que sommes-nous devenus?”, A demandé Cantero devant le manque de civilité de certains. “Ils ne savent pas ce qu’est l’humanité”, a déclaré le présentateur., qui ne pouvait pas croire voir le parking d’un centre commercial plein en période de confinement: “Combien de conneries nous entoure.” Le présentateur a demandé à ses partisans de rester chez lui et a tenu compte des directives fixées par les autorités: “Nous serons sensibles et conscients de la situation réelle et de la responsabilité de chacun de nous.”

Défendre le travail journalistique

Le journaliste a également regretté les plaintes de tous ceux qui critiquent le fait que les programmes d’information soient si répétitifs avec le thème COVID-19: “Il est de peu d’utilité d’informer certaines personnes”. Il a défendu l’exercice du journalisme de nos jours si convulsif pour la société espagnole et recommandé seulement d’écouter des sources fiables et officielles.

De plus, Cantero s’est plaint à ceux qui ont qualifié les médias d ‘”alarmistes” lorsqu’ils ont commencé à signaler ce virus et a expliqué qu’il lance ce message parce qu’il pense qu’il est de sa responsabilité de journaliste d’alerter d’une maladie qui tue des milliers de personnes. de personnes dans le monde: “Ce qui se passe maintenant est la chose la plus grosse que j’ai vue de toute ma carrière”.

