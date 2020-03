Regal Cinemas & AMC réduit de 50% la capacité de son théâtre grâce au coronavirus

Regal Cinemas et AMC Theatres ont annoncé leur intention de réduire la capacité des salles de cinéma en raison de la pandémie de coronavirus.

Alors que la pandémie de coronavirus continue de s’intensifier, les entreprises prennent des mesures pour minimiser le risque d’exposer les clients et les employés. Désormais, AMC Theatres et Regal Cinemas ont annoncé leur intention de réduire la capacité des salles de cinéma de 50% dans le cadre des mesures respectives prises pour protéger ses employés et ses clients.

Regal Cinemas a publié la déclaration suivante sur les mesures préventives qu’il prend à la suite de l’épidémie de coronavirus:

«La santé et la sécurité de nos clients et de notre personnel sont très importantes pour nous. Nous continuons de suivre et de surveiller les directives officielles des Centers for Disease Control and Prevention et d’autres organisations de santé publique. [The theater chain will be] éduquer notre personnel sur la prévention, en mettant l’accent sur le lavage fréquent et approprié des mains, le nettoyage plus fréquent des points de contact élevés, la fourniture de savon désinfectant pour les mains dans toutes les toilettes et la collaboration avec les autorités sanitaires locales. De plus, nous avons réduit la capacité de l’auditorium de 50% et respectons, le cas échéant, les mandats de l’État sur les limites de rassemblement social. »

AMC Theatres a également annoncé son propre projet de «fournir un espace supplémentaire entre les invités dans tous ses théâtres américains, de garder ses théâtres propres et de décourager ceux qui ont des problèmes de santé de venir dans ses théâtres.

AMC a fait la déclaration suivante sur les mesures qu’elle prendra pour réduire le risque d’exposer des invités au coronavirus:

«À partir de demain samedi 14 mars et jusqu’au 30 avril 2020, AMC réduira de moitié la capacité en sièges de chacun des auditoriums de son théâtre. Il le fera en plafonnant les ventes de billets pour chaque heure de spectacle dans chacun des auditoriums de son théâtre à un montant égal à 50% de la capacité d’accueil normale. Dans les auditoriums de plus de 500 places, AMC plafonnera encore les ventes de billets à 250 au maximum. AMC se conforme également activement à toutes les directives des autorités locales en matière de rassemblement social et réduit encore la disponibilité des billets pour se conformer à tout ordre gouvernemental fédéral, étatique ou local actuel ou futur. »

Que pensez-vous de la décision d’AMC Theatres et Regal Cinemas? Allez-vous vous rendre au théâtre pendant la pandémie de coronavirus? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

Source: The Wrap

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.