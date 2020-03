Regal & Showcase Cinemas s’arrêtent pour des problèmes de coronavirus

Regal Cinemas et Showcase Cinemas ont fermé leurs portes sur les problèmes de coronavirus, ce qui en fait les premiers cinémas à le faire.

Le coronavirus continue de se propager et affecte désormais non seulement les productions cinématographiques, mais aussi les activités quotidiennes. Tôt aujourd’hui, Regal Cinemas a annoncé la fermeture de l’entreprise en raison de l’épidémie, devenant ainsi la première grande chaîne de théâtre à le faire. Cela est arrivé peu de temps après que les responsables de la Maison Blanche ont conseillé aux gens d’éviter les groupes de dix.

Dans une déclaration officielle, la société mère de Regal Cinema, Cineworld, PDG Mooky Greidinge, a appelé cela une décision difficile, mais ne doutait pas qu’ils serviraient leurs clients avant longtemps:

«À l’heure actuelle, nous avons pris la décision difficile de fermer nos cinémas. Nous apprécions nos clients passionnés de cinéma et nous sommes convaincus que nous les servirons à nouveau dès que possible avec une liste complète de superproductions hollywoodiennes.

Suivant l’exemple de Regal Cinema, Showcase Cinema a annoncé qu’il fermerait également ses portes en raison du coronavirus. Dans une déclaration officielle sur leur site, il a été annoncé que la maison mère de Showcase Cinemas suspendrait toutes les activités théâtrales et espérait reprendre le 7 avril. et a déclaré que la santé de leurs clients et de leur personnel était leur priorité absolue:

National Amusements, propriétaire de Showcase Cinemas, a annoncé aujourd’hui qu’il suspendait de manière proactive les tournages de films dans ses cinémas en Amérique du Nord. Tous les cinémas fermeront à 20 heures. ET aujourd’hui, les opérations devraient reprendre d’ici le 7 avril. Tous les billets achetés à l’avance pour les prochains spectacles seront remboursés et tous les comptes d’abonnement Showcase Subscribe seront mis en attente.

Tout au long de l’épidémie de coronavirus, la santé de notre personnel et de nos clients a été et sera notre priorité n ° 1. Au cours des dernières semaines, nous avons mis en œuvre la formation du personnel de prévention COVID-19, le nettoyage en salle des surfaces très sensibles et de nouvelles pratiques d’hygiène pour le personnel et les clients. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, nous avons également été l’un des premiers exploitants de films à instituer une capacité d’audience de 50% pour permettre une distanciation sociale lors des spectacles.

Showcase Cinemas a travaillé très dur pour offrir la meilleure expérience cinématographique à nos clients depuis près de 85 ans. Notre industrie a traversé de nombreux moments difficiles au fil des décennies. À travers ces temps sans précédent, nous arrivons à la même conclusion: les gens ont besoin et veulent aller au cinéma. Cependant, il est maintenant temps pour la sécurité publique et d’appuyer sur pause lors du tournage. Soyez en sécurité et rassurez-vous alors que nous traversons tous cette crise, Showcase Cinemas sera là pour vous accueillir à nouveau au moment d’aller au cinéma!

Que pensez-vous tous de ces annonces? Êtes-vous heureux d’apprendre que Regal Cinemas et Showcase Cinemas ont fermé leurs portes contre le coronavirus? Auraient-ils dû fermer leurs portes plus tôt? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

