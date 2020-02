Régalez vos yeux sur les premières photos de Robert Pattinson dans le rôle de «The Batman» – .

Les fans de Batman et tous les autres désireux d’avoir un autre avant-goût de ce que Robert Pattinson apportera à la franchise DC l’année prochaine – quand il revêt officiellement la cape et le capot du chevalier noir, prenant la relève de Ben Affleck – ont été récompensés par une collection d’images de fuite. et vidéo tirée du tournage de The Batman, qui devrait sortir en salles à l’été 2021.

Les nouvelles fuites suivent le test de la caméra que le réalisateur Matt Reeves a partagé sur Twitter plus tôt ce mois-ci, dans lequel Pattinson a été vu pour la première fois dans le nouveau design du Caped Crusader. Les nouvelles images auraient incité Warner Bros à essayer de faire suspendre les comptes Twitter de toute personne surprise en train de partager ces images, qui auraient été tirées au cimetière de Glasgow Necropolis en Écosse, par Variety. Lisez la suite pour voir un échantillon de ces images, y compris un aperçu d’un cascadeur portant la tenue de Batman et chevauchant ce qui ressemble au Batcycle.

Tout d’abord, voici une courte vidéo publiée sur Twitter qui semble montrer Batman chevauchant aux côtés de Catwoman (qui est représentée dans le film de l’actrice Zoë Kravitz). Il semble planter son vélo à la fin:

Et maintenant, une des images, gracieuseté de PA Media (via Variety). Les premières impressions d’un nouveau Batsuit sont souvent polarisantes car chaque réalisateur a tendance à apposer un cachet unique sur le design. Dans ce cas, Reeves semble favoriser un assemblage encore plus grincheux et plus bricolage d’une combinaison qui semble avoir été giflé par quelqu’un utilisant différents morceaux d’armure (ce qui n’est pas nécessairement une critique – c’est le genre de chose que vous attendez voir d’un milliardaire Bruce Wayne, qui a mis son costume, non?). Voyez ce que vous en pensez:

Il est clair que Reeves opte pour un style différent de celui que nous avons vu dans Justice League ou la trilogie Batman de Christopher Nolan, quelque chose qui suscite déjà (comme on peut le prévoir) une intense réaction des fans. En fait, les gens sur Twitter ont d’abord pensé que l’image de mauvaise humeur et rouge éclairée que vous pouvez voir en haut de cet article donnait à Pattinson un peu trop l’air de Daredevil que Daredevil avait en fait tendance sur Twitter pendant une courte période.

Rendez-vous sur Variety pour voir des images supplémentaires qui font partie de cette fuite. Je suis prudemment optimiste, j’apprécierai le film une fois qu’il arrivera l’année prochaine, mais je vais réserver mon jugement jusqu’à ce que nous ayons un peu plus un avant-goût de ce que nous attendons. En parlant de cela, le casting complet comprend également Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, Paul Dano comme Edward Nashton (The Riddler), Colin Ferrell comme Oswald Cobblepot (The Penguin) et Jeffrey Wright comme commissaire James Gordon.

Source de l’image: Warner Bros.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

