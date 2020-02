Regard flashy! Conseils pour agrandir naturellement les yeux avec de la camomille

La camomille sera votre meilleure alliée pour élargir naturellement les yeux

12 février 2020

Le regard est l’un des aspects les plus importants de l’être humain car il est dit que “les yeux sont la fenêtre de l’âme”. À l’heure actuelle, il est courant d’observer des astuces ou des conseils de beauté pour agrandir les yeux, mais ils peuvent causer des dommages à l’œil s’ils ne sont pas effectués correctement.

Vos yeux vous remercieront

Mais ne vous inquiétez pas, dans cet article, nous allons vous montrer une technique pour agrandir vos yeux et à son tour, cela vous aidera à éliminer naturellement les cernes, cela provoque également un regard plus petit et les yeux reflètent la fatigue.

Le matin, au réveil, prenez une cuillère à café et mettez-la au réfrigérateur, en même temps vous devez préparer une infusion de camomille dans 150 ml d’eau de préférence, nous vous recommandons d’ajouter une généreuse quantité de camomille.

Lorsque cette liste, vous devez la laisser reposer pendant 15 minutes, puis sortir la cuillère du réfrigérateur et la placer sur la paupière inférieure pendant au moins 30 secondes.

Après 30 secondes, retirez la cuillère et étalez la paupière avec un coton-tige avec l’infusion de camomille jusqu’à ce que toute la zone couverte par les cernes soit recouverte, cette procédure élimine naturellement les cernes au fil des jours.

