Regarder Birds Of Prey Star Caméraman KO pendant un cascadeur allé mal

DC Oiseaux de proie a reçu de nombreux éloges pour son action rapide, et selon un récent tweet de la réalisatrice Cathy Yan, il semble que l’équipe était prête à faire un effort supplémentaire pour capturer le spectacle violent du film.

Au cours du week-end, l’utilisateur de Twitter @LaurenNakaoWinn a partagé un GIF de la séquence où Helena Bertinelli, interprétée par Mary Elizabeth Winstead, est vue poignarder l’un des hommes de main de Black Mask alors qu’ils glissent tous deux dans un tunnel, louant le moment pour son travail de caméra:

SI QUELQU’UN EST GONNA, VOIR CE FILM ENCORE REGARDER HELENA GLISSER DANS LE TUNNEL. ONE SHOT: UN HOMME DE CAMÉRA GLISSE SOUS MEW APRÈS QU’ELLE SE TROUVE ELLE-MÊME, CAM PUIS SE TOURNE AUTOUR DE LA MONTRER POUR LA COUPER LE GOON. COORDINATION HULLO! @birdsofpreywb #BirdsOfPrey #BoP pic.twitter.com/YMeTb25xnb

– Lauren Nakao Winn (@LaurenNakaoWinn) 22 février 2020

En réponse, Yan a partagé une anecdote rapide sur l’épreuve que leur directeur de la photographie a traversée pour obtenir ce cliché:

«Ce caméraman était notre DP, Matty Libatique, qui a été détruit par MEW et le cascadeur de 200 livres. Ce coup qui est devenu noir était la collision. »

Yan a ensuite précisé que Libatique était «tout à fait bien» après la prise et a fini par marcher «tout droit sorti du tunnel comme le badass qu’il est». Elle a également ajouté que c’était lui qui s’était porté volontaire pour obtenir ce coup risqué.

Cliquer pour agrandir

Avec la contribution du cascadeur et réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, Birds of Prey est remarquable pour avoir mis beaucoup plus l’accent sur les cascades pratiques que votre film de bande dessinée moyen. Dans une récente interview avec ComicBook.com, par exemple, le producteur Bryan Unkeless a rappelé «une partie où littéralement Margot [Robbie] est sur des patins se faire pousser par une voiture qui roule à toute vitesse », ajoutant que« une oscillation »est tout ce qu’il faut pour que les choses« tournent mal ».

Au final, il semble que les efforts de l’équipe soient appréciés par les fans, même si Oiseaux de proie n’est pas exactement le succès commercial que Warner Bros. avait apparemment espéré. Nous pouvons probablement nous attendre à des chiffres au box-office beaucoup plus importants lors de la prochaine sortie de DCEU lorsque Wonder Woman 1984 sortira en salles le 5 juin, bien que l’action sera probablement un peu plus du côté PG-13.