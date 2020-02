Regarder: Black Widow rencontre le professeur Hulk dans Avengers: Infinity War Deleted Scene

Voir comment Avengers: Infinity War et Endgame ont été filmés consécutivement, il n’est pas surprenant que le chef des studios Marvel, Kevin Feige, et les réalisateurs Joe et Anthony Russo aient décidé de jouer au chirurgien sur les deux films, en excisant les séquences de l’un et en les transplantant dans un autre. Après tout, étant donné que les deux films offraient une durée d’exécution assez longue, l’équipe créative devait s’assurer que les choses se sentaient bien rythmées du début à la fin, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains segments initialement destinés à Infinity War ont été relégués pour sa suite.

Alors que Disney ouvre de temps en temps le rideau pour donner aux fans un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses, souvent, des bribes concernant les choix de production sont glanées à partir d’entretiens avec une partie du personnel créatif qui travaille sur un film donné. Cependant, il semble que le coffret Infinity Saga Collector’s Edition récemment sorti (pour ne pas dire cher) ait mis en lumière un clip qui n’a jamais eu sa chance de briller sur grand écran.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, cette scène supprimée d’Infinity War se déroule pendant la bataille de Wakanda, qui s’est terminée lorsque Thanos a mis la main sur la pierre mentale et a effacé la moitié des formes de vie de l’univers en un seul instant. Dans la sortie en salle, Bruce Banner a été contraint de revêtir l’armure Hulkbuster (vu comment il ne pouvait pas amener son alter ego), mais dans cette scène supprimée, Natasha et Falcon rencontrent le professeur Hulk, qui (canoniquement) fait son premier apparition dans Avengers: Endgame.

Fait intéressant, il semble que Christopher Markus et Stephen McFeely (qui ont tous deux écrit Infinity War et sa suite), n’étaient pas trop heureux lorsque cette scène a été supprimée.

“Nous avons crié un meurtre sanglant quand il a été décidé, et nous avons aidé à le décider, mais la plupart du temps, nous étions les derniers dans la salle à acquiescer, en changeant la transformation intelligente de Hulk à la fin de la guerre à l’infini”, a déclaré McFeely. «Parce qu’il a été conçu pour lui de sortir du [Hulkbuster armor] en tant que Hulk intelligent, et nous disons simplement: «Non, vous ne pouvez pas… Nous ne pouvons pas annuler cela. Parce que tout le premier acte de Fin du jeu… »

“Nous l’avons déjà filmé”, a expliqué Markus.

“Oui, nous l’avons déjà filmé. Comment allons-nous l’expliquer et toutes ces choses? », A déclaré McFeely. «C’était bien mieux pour le film si cela ne se produisait pas, car cela fait partie de cette sombre fin de l’acte trois. Mais c’était la chose la plus importante où Chris et moi étions en train de dire: «Ils se trompent!» »

«Je comprends parfaitement pourquoi il a été coupé et je pense que cela fonctionne, en fait, mieux sans lui», a conclu Markus.

Personnellement, cela ne nous dérange pas que le professeur Hulk ait fait ses débuts dans Fin du jeu, mais nous sommes curieux, qu’en pensez-vous? Auriez-vous préféré voir le nouveau formulaire de Banner dans Avengers: Infinity Warou étiez-vous satisfait de la tournure des événements? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!