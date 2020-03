Regarder: Disney lance Kylo Vs. Rey Fight Scene de Star Wars: The Rise Of Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker, bien que source de division parmi les fans, comportait de nombreuses séquences d’action inoubliables, et l’une d’elles a montré comment Rey, le prodige de la Force, se mesurerait à Kylo Ren après s’être entraîné sans relâche pendant un an.

Dans le cadre de la campagne promotionnelle pour la sortie à domicile de l’épisode IX, Lucasfilm a partagé plusieurs clips de certaines des instances déterminantes du dernier film de la saga Skywalker, y compris le retour de Han Solo, Luke et Leia s’entraînant ensemble, et Rey et Ben fait équipe pour affronter l’empereur Palpatine. Maintenant, il est temps de revivre le moment de vérité où Rey et Kylo se sont affrontés une dernière fois sur les ruines de l’étoile de la mort sur l’une des lunes d’Endor.

Pour vous donner un peu de contexte, Rey et l’équipe se rendent compte que le Sith Pathfinder est dans un coffre-fort dans les ruines du Death Star II. Ils se rendent donc à Kef Bir et localisent la station de destruction de la planète. Après avoir trouvé la salle du trône de Dark Sidious, Rey reçoit une vision de son homologue du côté obscur, avant d’être interrompue par Kylo qui l’avait suivie là-bas. Les deux se livrent ensuite à une autre bataille au sabre laser, cette fois pour régler l’ancien score.

Comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessus, Rey et Kylo sont tous deux aussi doués pour balancer un sabre laser et utiliser la Force. Pourtant, sans Leia, Kylo aurait tué Rey alors qu’il finissait par prendre le dessus et renverser son adversaire.

Malheureusement, ces duels entre Rey et Kylo sont la seule action au sabre laser que vous pouvez vous attendre à voir dans la dernière entrée de la saga. Il aurait été cool que Palpatine utilise à nouveau son sabre laser rouge après si longtemps, mais les producteurs ont finalement décidé d’utiliser son arme de foudre Force.

De toute façon, si vous n’avez pas pu aller voir Star Wars: The Rise of Skywalker dans les salles, vous pouvez attraper l’édition numérique ou le disque Blu-ray à leur arrivée respectivement le 17 mars et le 31 mars.