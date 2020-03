Regarder le teaser vidéo explosif ‘Godzilla’ d’Eminem

Eminem déchaîne la bande-annonce explosive de «Godzilla», sa collaboration avec le regretté Juice WRLD.

Marshall Mathers joue différents rôles, y compris une femme dans le teaser bourré d’action pour le clip réalisé par Cole Bennett. Il respire le feu, traverse un magasin d’alcools avec des godzillas et fait exploser une tronçonneuse et un bazooka tout en combattant les ennemis.

Lors d’une interview avec Kxng Crooked pour sa série «Crooked Corner», Em a parlé de son défunt collaborateur. “Ce gamin était si talentueux, comme son style libre qu’il a fait sur Tim Westwood – qu’est-ce que c’est que ce bordel?” a déclaré Em of Juice WRLD, décédé d’une overdose accidentelle en décembre. «Pour être si jeune, il a maîtrisé ça si vite. Son potentiel était tellement hors des charts. “

“Godzilla” apparaît sur Music to Be Murdered By, qui est devenu le 10e album historique d’Em sur le Billboard 200.

La vidéo devrait être diffusée lundi à 15 h. ET après un chat en direct à 14 h Regardez le teaser ci-dessous.

