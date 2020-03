Regarder: Une bande-annonce de fans incroyable taquine Ahsoka: une histoire de Star Wars

Avec la fin de la saga Skywalker, Guerres des étoiles a été libéré pour raconter la valeur d’une galaxie d’histoires qui ne tournent pas autour d’une poignée de personnages, avec un montage de fans imaginant à quoi pourrait ressembler un film axé sur Ahsoka Tano.

Les lignes de dialogue choisies, tirées des épisodes de la deuxième saison de Rebels où elle a régulièrement figuré, traitent de sa culpabilité d’avoir abandonné Anakin lorsqu’elle a quitté l’Ordre Jedi à la fin de la saison 5 de The Clone Wars, estimant que son absence était en partie responsable de sa mort présumée après l’exécution de l’Ordre 66. Les plans d’action mettent en évidence l’épisode “L’avenir de la Force”, qui présente l’une des meilleures scènes de toute la série où elle freine deux des inquisiteurs chasseurs de Jedi et révèle à quel point elle est devenue puissante au cours des 15 dernières années, et aussi “Twilight of the Apprentice”, la finale en deux parties de la saison où elle apprend enfin le vrai sort qui a frappé son ancien maître.

Plusieurs grandes stars ont déjà été invoquées pour jouer potentiellement Ahsoka, comme Rosario Dawson et Brie Larson, mais en toute honnêteté, si quelqu’un mérite le premier rôle, c’est Ashley Eckstein, qui a exprimé les incarnations animées du personnage depuis 2008 et a fait partie intégrante de la faire vivre.

Bien que The Rise of Skywalker ait suggéré que Ahsoka est décédé à un moment donné entre les événements de Rebels (qui commencent quelques années avant A New Hope et se terminent en même temps), le showrunner Dave Filoni n’est pas si sûr de cela, ce qui signifie qu’il n’y a aucune limite au point dans l’histoire qu’un film puisse se concentrer sur elle.

En tout cas, Ahsoka est l’un des personnages les plus convaincants de l’ensemble Guerres des étoiles la saga et plus de son histoire méritent d’être racontées, donc si Disney décide de l’inclure à l’avenir, il y aura certainement un public pour elle.