Regardez 21 Savage Sing Rara Karaoke à Aaliyah, Beyoncé et Usher

Mode R&B.

21 Savage passe ses journées en quarantaine avec un bon karaoké à l’ancienne. Le rappeur «beaucoup» est allé sur Instagram Live dimanche matin pour chanter avec quelques classiques du R&B. Assis à la maison, il divertissait ses partisans coup sur coup.

Il a fait vibrer la BeyHive avec ses reprises de «Moi, moi-même et moi» de Beyoncé et «Cater 2 U» de Destiny’s Child. Avec une télécommande à la main, Savage l’a repris avec le succès de Brandy en 1994 «I Wanna Be Down», et a même plié son fausset sur «Burn» d’Usher.

Le Saint Laurent Don a montré qu’il était un vrai chef R&B avec «Come Over» d’Aaliyah, «So Gone» de Monica et Lauryn Hill et «Nothing Even Matters» de D’Angelo. Et il n’a eu besoin d’aucune aide pour ceinturer le récent tube de Jhené Aiko «P * $$ Y Fairy (OTW)». “Ni ** a, je ne lis pas de paroles”, a-t-il dit. “Je connais cette merde par cœur.”

Savage, qui prépare la suite du mode Savage avec Metro Boomin, n’est pas étranger aux collaborations R&B. Il est apparu dans des remix récents de «Motivation» de Normani, de «Slide» de H.E.R. et de «Show Me Love» d’Alicia Keys.

D’Aaliyah à Usher, regardez les moments forts de la soirée karaoké de Savage ci-dessous.

