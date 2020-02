Regardez 3 des meilleurs designs qui rendront vos ongles courts totalement beaux

Si vous avez des ongles courts et que vous pensez que vous ne pouvez pas leur appliquer de styles, nous vous montrons ici que ce n’est pas le cas et nous vous montrerons également quelques modèles

1 février 20208: 38 heures

Trouver le design parfait qui se combine avec votre tenue dans certains cas peut devenir fastidieux, car parfois nous ne savons pas combiner certaines couleurs avec le reste de nos vêtements, car nous devons évidemment être parfaits dans les moindres détails.

Beaux dessins pour ongles courts

C’est pourquoi nous vous montrerons une petite liste qui vous aidera à avoir une meilleure idée de ce que vous recherchez et vous pouvez même combiner certains détails pour lui donner un plus original.

Le design yin yang est celui qui comprend plus de combinaisons en raison de ses couleurs primaires, dont nous nous souvenons sont blanc et noir, et ce style suggère une grande signification pour cette raison, il vous fera paraître spectaculaire.

D’un autre côté, nous pouvons également penser au design imprimé animal qui essaie essentiellement d’imiter la fourrure de tout type d’animal, donc avec ce style, vous pouvez penser à la couleur que vous voulez et elle sera parfaite.

Et enfin, nous avons le style minimaliste qui a la principale option pour réduire beaucoup d’expression; Cette conception couvre également beaucoup de couleurs et vous pouvez créer beaucoup d’art.