Regardez Anuel danser comme un bébé! Que pensera Karol G?

Anuel AA bouge comme une dame et les réseaux explosent

Par: Écriture Mui 19 décembre 2019 20 h 22

Le chanteur Anuel AA Il a été pris dans des problèmes encombrants tout au long de sa carrière, depuis qu'un chimpacé a tenté de lui voler sa perruque ou lorsqu'il est presque tombé sur les montagnes russes.

La vérité est que l'artiste a un énorme charisme et une personnalité incroyable. À cette occasion, nous avons observé une vidéo qu'il a partagée dans son récit de instagram.

Le matériel audiovisuel dont nous parlons montre clairement Anuel AA Elle danse comme une dame, et comme commentaire elle a placé "Quand j'ai découvert que je suis toujours n ° 1 sur le panneau d'affichage."

Les commentaires n'ont pas attendu et parmi eux les moments forts: "Go tumbao Anuel" "Félicitations papa" "Comme tu danses bien monsieur" et nous aimons de notre côté la personnalité si spontanée d'Anuel AA.