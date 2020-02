Regardez Arnold Schwarzenegger combattre Jackie Chan dans une bande-annonce de film si fou qu’il m’a laissé sans voix – .

Dans la première bande-annonce du nouveau fantasme épique The Iron Mask, il y a un moment où je savais que j’aurais dû l’éteindre. À peu près au moment où Arnold Schwarzenegger, montré avec des côtelettes de mouton et l’air resplendissant dans un uniforme militaire et un chapeau à trois coins, se moque du personnage joué par Jackie Chan qui se retrouve enchaîné et en prison.

Des guitares électriques croquantes peuvent être entendues en arrière-plan. Après une prise de vue aérienne de la Tour de Londres, la voix d’Arnold se fait entendre: «En 500 ans, personne ne s’est jamais échappé. Vous n’allez nulle part… C’est la tour, haha! »Seulement, l’accent autrichien signature d’Arnold le rend -« C’est le TOW-AHHH! »

À ce moment-là, nous entendons quelqu’un marmonner, “… tellement stupide.”

Et puis, les choses deviennent VRAIMENT bizarres.

Le reste de la bande-annonce est comme la manifestation de vomi de mots des auteurs d’un film d’action des années 90 directement sur VHS. Il y a de la magie, un dragon, une dame mystère aux longs cheveux noirs qui fait de la magie et chevauche un dragon. Comme si cela ne suffisait pas, lancez un dialogue digne de grincement, une sorte de quête, puis, enfin, le premier aperçu de la scène de combat entre Arnold et Jackie Chan dont vous n’aviez jamais pensé avoir besoin dans votre vie.

“J’attends les dis depuis longtemps”, explique Arnold, retirant son chapeau à trois coins avant le combat. Un combat au cours duquel Jackie à un moment donné utilise une épée pour couper un morceau de cheveux d’Arnold, ce qui lui permet d’entrer dans une fouille classique: “Vous regardez mieux de cette façon.”

Il faut vraiment voir tout cela pour le croire. Selon des détails publiquement publiés sur le film, il a en fait été doté de deux noms différents (comme Journey to China: The Mystery of Iron Mask) avant que les cinéastes ne décident de dire ça et de le raccourcir en The Iron Mask. C’est une suite du Royaume interdit de 2014, également connu sous le nom de Viy. Une date de sortie aux États-Unis n’est pas claire à ce stade, mais maintenant je me trouve morbidement curieux de voir comment un film aussi choquant se révèle à la fin.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.