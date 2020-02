Regardez avant de l’éliminer! Miley Cyrus obtient son bouton gras

Miley Cyrus arrive sur Instagram avec une photo où son mamelon est complètement vu, que fera ce réseau social à ce sujet?

18 février 2020

Au cours de la dernière décennie, une artiste a été largement mentionnée sur plusieurs plateformes en raison de ses nombreux scandales, soit en vendant une image qui brise les tabous, soit par son exhibitionnisme dépravé.

Et si vous lisez ce qui précède dans votre esprit, le nom de Miley Cyrus, C’est parce que nous allons vous en parler, puisque l’artiste est synonyme du mot «controversé», c’est parce qu’à plusieurs reprises elle a non seulement été l’œil de l’ouragan, mais aussi la cause de l’ouragan lui-même forme.

D’un autre côté, nous connaissons déjà l’approche de la rébellion que cette artiste donne à son public et bien que pour beaucoup son contenu soit très scandaleux, d’autres pour leur part font appel à la manière amusante ou audacieuse dont Miley Il est donné vers les caméras.

Publier sur votre compte Instagram, Miley Cyrus À travers 3 photographies, elle suggère à quel point elle est audacieuse, puisque l’on peut apprécier l’artiste défilant dans un costume de mode à talons rouges et une chemise décolletée dans laquelle elle met en évidence et au vu de tout ce qui est considéré Un spectacle tabou en public.

Votre mamelon a l’air complètement! Et elle ne semble pas s’en soucier en fait elle a publié la photo et écrit une petite blague à propos d’Instagram, sans aucun doute elle n’a pas de limites.

