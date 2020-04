Regardez Belzebuth si votre estomac peut le manipuler / Film

Publié le samedi 18 avril 2020 par Jacob Hall

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Belzebuth

Où vous pouvez le diffuser: Frémir

Le Pitch: À la suite d’une série de massacres brutaux impliquant de jeunes enfants, un détective de la police mexicain fatigué trouve bien plus que ce qu’il avait négocié en creusant un peu plus. Accent sur «l’enfer». Ils ne font pas très souvent des films d’horreur religieux aussi brutaux, intenses, intelligents et sauvagement blasphématoires.

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: Si vous cherchez une légère distraction en ces temps troublés, quelque chose pour vous apaiser et vous mettre dans un endroit confortable … eh bien, vous devriez éviter Belzebuth, le film d’horreur mexicain 2017 actuellement en streaming exclusivement sur Shudder. Mais si vous êtes le genre de personne qui trouve du réconfort dans l’inconfort, qui se tourne vers une fiction effrayante lorsque le monde réel ressemble de plus en plus à un cauchemar, l’épopée d’horreur religieuse du réalisateur Emilio Portes va gratter une démangeaison très particulière. Jusqu’à ce qu’il saigne.

Belzebuth vous fait savoir que cela signifie des affaires tôt, ouvrant littéralement avec une séquence horrible impliquant le meurtre de masse de nombreux nourrissons dans une pépinière d’hôpital. Si vous pouvez supporter cela (et il n’y aura absolument aucun jugement de ma part si vous ne le pouvez pas), sachez que le film continue de livrer les produits effrayants pour le reste de ses 114 minutes, marchant sur une ligne fine où il parvient à se sentir véritablement choquant sans se sentir exploiteur. La violence dans ce film semble – assez appropriée étant donné où l’intrigue va – biblique. C’est ce qui se produit lorsqu’une procédure de police s’écrase tête la première dans les éléments les plus cauchemardesques de la Bible chrétienne. Vous savez, le livre rempli de monstres et de meurtres et de violences de masse qui rend la plupart des films d’horreur apprivoisés en comparaison.

Je ne veux pas plonger trop profondément dans l’intrigue de Belzebuth ici, car le film se révèle finalement dans sa seconde moitié comme un riff d’horreur religieux sur l’un des films de genre les plus célèbres de tous les temps (le dernier plan cite même activement comme un grand vieux clin d’oeil). Vous méritez d’être témoin de ces révélations par vous-même. Mais je dirai que cela implique un flic mexicain blasé, un enquêteur paranormal jésuite du Vatican et un ancien prêtre apparemment fou (joué par l’icône d’horreur Tobin Bell) encerclant une série de massacres impliquant des enfants, qui peuvent ou non avoir des liens occultes. Oui, ils ont des connexions occultes. Non, vous ne verrez pas la nature exacte de ces connexions jusqu’à ce qu’elles fusionnent dans la moitié arrière du film dérangée et satisfaisante, où l’histoire d’un flic acharné enquêtant sur des crimes brutaux devient The Exorcist se réunit … eh bien, ce serait un spoiler.

Ce qui n’est pas un spoiler, c’est que ce film semble dangereux et brut, contrairement à la plupart des films d’horreur américains. Le cadre au sud de la frontière permet non seulement une série d’affrontements culturels entre les personnages américains et mexicains, mais ouvre la porte à des commentaires opportuns et à l’utilisation unique d’emplacements et de concepts qui ne pouvaient tout simplement pas exister dans une histoire qui prend placer ailleurs. De plus, il est impossible d’imaginer un studio hollywoodien dire oui à un scénario qui présente la mort de beaucoup, beaucoup d’enfants comme dispositif de complot intégral. Et tandis que de nombreux films d’horreur ont présenté des images blasphématoires, il y a une séquence à Belzebuth impliquant une statue décrépite de Jésus sur la croix qui se sent délibérément conçue pour que chaque catholique du public chuchote dix Je vous salue Marie. Je ne suis pas une personne religieuse et cela me mettait mal à l’aise, comme si je regardais quelque chose de profondément mauvais et mauvais.

Vous savez probablement déjà si cela vous convient ou non, si c’est le genre de film d’horreur dont vous avez besoin dans votre vie en ce moment (ou jamais). Mais si c’est le genre de cinéma d’horreur international que Shudder continuera de soutenir, considérez-moi comme un abonné à vie. Vive Shudder. Dieu te bénisse. Ou Satan vous bénisse. Ce que tu préfères.

