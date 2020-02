Regardez bien! Découvrez comment nettoyer les chaussures en daim avec cette astuce simple

Le daim est un matériau très délicat, alors apprenez à le nettoyer correctement

18 février 2020

Le daim est l’un des plus beaux matériaux, pour faire des chaussures, mais ils sont très vulnérables aux taches, aux rayures et surtout au contact avec les liquides, nous vous apportons donc quelques conseils pour les nettoyer et les garder en bon état.

Avant de nettoyer vos chaussures en daim, il est toujours bon de lire l’étiquette de suggestion du fabricant et les instructions, ainsi que de nettoyer l’endroit légèrement visible de la chaussure avant de voir comment le matériau réagit.

Conseils pour nettoyer les chaussures en daim

Pour nettoyer le daim foncé, il est conseillé d’utiliser une gomme et d’effectuer des mouvements à basse pression et en douceur.

Pour les chaussures de couleur claire, il est préférable d’utiliser une brosse en daim propre et sèche, puis frottez doucement, au cas où la tache est très difficile, appliquez un peu de vinaigre blanc.

Si la tache de la chaussure est de la graisse ou de l’huile et qu’elle est encore humide, vous devez couvrir la tache de farine de maïs dès que possible, attendre qu’elle sèche et la retirer délicatement avec une brosse en daim.

Dans le cas où la tache est de la boue ou de la terre, vous devez laisser la chaussure sécher au soleil, une fois qu’elle a séché, retirez la terre que vous pouvez avec vos mains et enfin utilisez une brosse sèche pour éliminer les petites particules.