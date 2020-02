Regardez bien! Découvrez les meilleurs conseils pour donner à vos chaussures un aspect neuf

Vos chaussures sont votre meilleure présentation, alors n’oubliez jamais de les nettoyer

25 février 2020

Les chaussures sont l’un des vêtements qui se démarquent le plus dans l’apparence des gens, pour cette raison, il est toujours bon de les avoir dans le meilleur état possible, et dans cet article, nous vous montrerons quelques conseils pour les rendre comme neuves.

Il est préférable d’utiliser une lime à ongles pour enlever la saleté sur les chaussures en daim, car vous combattez immédiatement la saleté. Il vous suffit de le passer à travers des zones sales et prêt à tout sera propre.

Utiliser un produit en verre propre pour faire briller les chaussures est une bonne idée, car vous pouvez le mélanger avec un peu d’eau, le mélanger dans un récipient, avec ce mélange, vous pouvez donner à vos chaussures un aspect neuf, il vous suffit de l’ajouter et d’attendre minutes, puis séchez-les avec une serviette.

Protéger vos bottes du pied d’athlète est essentiel, nous vous recommandons de les placer après avoir utilisé un journal enveloppé à l’intérieur, ce sera votre meilleure option pour en prendre soin.

Évitez d’endommager la fermeture de vos bottes, si la fermeture de vos bottes est verrouillée, il vous suffit de prendre une bougie et de la passer des deux côtés de la fermeture de cette manière, elle sera lubrifiée pour vous faciliter le travail.

