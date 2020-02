Regardez ce maniaque absolu établir un nouveau record de Plinko sur «Le prix est juste» – .

Mon souhait pour l’humanité est qu’il y ait au moins un moment dans toute notre vie où nous sommes tellement excités par l’excitation, si haut sur notre propre approvisionnement, tellement balayés dans la joie du Maintenant, que nous perdons juste le contrôle et crier d’extase au sommet de nos poumons alors que nous nous tenons devant un public et le menons dans un chant de notre propre nom. Comme ce maniaque absolu sur The Price is Right, via un clip de 2017 qui a été ressuscité sur Reddit, qui fait exactement cela – en plus de faire un tour dans le studio, de fêter tous ceux qu’il croise, tout en hurlant comme un fou.

Et tout cela, bien sûr, avant qu’il ne rejoigne l’animateur Drew Carey sur scène pour jouer Plinko, à ce moment-là, ce gars qui est clairement plus heureux que n’importe lequel d’entre nous d’être en vie établira un record absolu pour le match.

Ici, ne nous croyez pas sur parole. Avant même de cliquer sur jouer sur le clip de lui ci-dessus, regardez simplement le regard d’un autre monde dans ses yeux. C’est le regard d’un homme qui ne connaît pas la peur. Cela, ou un homme qui a reçu un diagnostic terminal qui a ensuite été suivi par le médecin lui disant whoops, notre mauvaise – et maintenant il est capable de commander des niveaux de joie non humains comme aucun de nous ne pourra s’approcher pour le reste de nos vies.

“Peu de gens vivent de tels moments, et encore moins peuvent en manger autant que ce mec”, a noté mercredi un utilisateur de Reddit, et je ne pourrais pas être plus d’accord. Plinko, au cas où vous auriez oublié ou jamais vu The Price is Right, est un jeu dans le spectacle par lequel le compétiteur grimpe au sommet d’un plateau de jeu et sort un disque plat sur le plateau, essayant de l’atterrir avec le prix le plus élevé emplacement possible. Les chevilles sur le plateau dévient le disque de telle manière qu’il est pratiquement impossible de dire où il atterrira, ce qui est une des raisons pour lesquelles le candidat dans le clip ci-dessus était si excité lorsqu’il a frappé deux fois la tranche supérieure de 10000 $, déclenchant plus d’épisodes de crier et de provoquer ce regard fou dans ses yeux une fois de plus quand Carey lui dit à la fin qu’il a établi un record Plinko.

Certainement un clip amusant à regarder si vous avez besoin d’un peu d’énergie pour vous aider à passer le reste de votre journée. “Son âme est remontée quand on lui a dit qu’il avait le record”, a noté avec humour un utilisateur de Reddit sur un fil partageant le clip des 15 minutes de gloire de ce type. Un autre a répondu: «Oui, il s’est calmé à ce moment-là. Comme quelque chose de profond qui vient de couler. »

“C’était génial car une fois le micro coupé, vous pouvez juste le voir parler”… Oh mon Dieu…. “

