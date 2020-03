“Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen: @ Home” sur Air Bravo

Andy Cohen se joint au défilé des animateurs de talk-show diffusant à partir de leurs maisons: Bravo diffusera Watch What Happens Live With Andy Cohen: @ Home, filmé depuis l’appartement du West Village de l’hôte à New York, à partir de ce dimanche à 10 / 9c.

Dimanche soir, les premiers invités au chat vidéo comprendront l’acteur Jerry O’Connell, les Real Housewives d’Atlanta Nene Leakes et les Real Housewives de New York Ramona Singer. Bravo promet également «des jeux spéciaux, des émissions-cadeaux à domicile et des surprises». Après le retour de dimanche, de nouveaux épisodes de Watch What Happens Live seront diffusés le lundi 23 mars à 23 h, le mardi 24 mars à 23 h, le mercredi 25 mars à 22 h 30, le jeudi 26 mars à 23 h et le dimanche, 29 mars à 22 h.

“Juste au moment où nous pensions que notre émission ne pouvait pas devenir plus low-tech, nous sommes tous confinés à la maison. Je ne sais pas comment cela se déroulera, mais je sais que ce sera amusant », a déclaré Cohen dans un communiqué.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Showtime offre un essai gratuit de 30 jours aux nouveaux clients qui s’inscrivent avant le 3 mai via Showtime.com ou l’application Showtime.

* La XFL, la ligue de football novice qui a commencé à jouer plus tôt cette année, a annulé le reste de sa saison 2020:

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?