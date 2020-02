Regardez ces recommandations pour acheter la formule parfaite pour notre bébé

Découvrez plus de conseils pour que votre bébé n’augmente pas de façon alarmante sa glycémie.

27 février 2020

Les formules pour bébés sont un produit très nécessaire, lors de l’achèvement de l’alimentation et de la nutrition des tout-petits, avec des vitamines et des minéraux nécessaires à leur croissance.

L’important serait que ces préparations soient les plus proches du lait maternel en termes de valeur nutritionnelle, bien que de nombreux pédiatres recommandent de donner des bébés aux deux, car ils garantissent ainsi une croissance plus saine.

Bien que la quantité de sucre présente dans la formule soit excessive, dans un grand nombre de marques de préparations pour bébés, la teneur en cet élément nutritif est supérieure à 7,5 grammes pour 100 ml de produit, cette teneur en sucre peut être comparée avec celui dans une boisson pour sportifs.

Chaque fois, de plus en plus d’études établissent un lien entre la consommation de sucre chez les non-sportifs et le risque de développer des maladies complexes à moyen terme et, dans certains cas, des dépendances peuvent se développer.

Pour toutes ces raisons, il est important de lire les étiquettes des produits avant de les acheter et plus si elles sont pour les plus petits, car celles-ci sont plus sujettes aux maladies. Il est recommandé d’utiliser des formules faibles en sucre et riches en protéines et minéraux.

