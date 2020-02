Regardez cette tenue par Sofia Vergara Un jean peut aussi être élégant!

Qui a dit qu’un jean déchiré ne pouvait pas être élégant? Regardez cette tenue de la colombienne Sofia Vergara et vous serez surpris.

03 février 2020

Tant que vous savez comment combiner parfaitement vos tenues, n’importe quelle pièce peut être digne d’un tapis rouge.

Et Sofia Vergara est une experte en la matière, et elle sait parfaitement comment se mettre à l’aise mais élégante et aussi mettre en valeur sa silhouette.

À cette occasion, Sofia a combiné un jean bleu avec des pauses, un corps bleu avec imprimé, des talons noirs avec des sangles et un sac à main assorti. Simplement belle!

Nous avons déjà vu Sofia Vergara porter des jupes longues et des robes qui seraient probablement à la maison pour quiconque. Mais elle lui donne une touche totalement chic!

Que pensez-vous de cette tenue du protagoniste de Modern Family? C’est beau non? Oui, et vous pouvez également l’adapter à votre garde-robe et ressembler à la reine que vous êtes!