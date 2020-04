Regardez Cobra Kai, le meilleur spectacle que vous ne regardez pas / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les séries: Cobra Kai

Où vous pouvez le diffuser: YouTube Premium

Le Pitch: Des décennies après leur combat pour le tournoi de karaté All Valley en 1984, Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, d’âge moyen, se retrouvent à nouveau rivaux en arts martiaux.

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: C’est un spectacle qui, selon tous les comptes, n’aurait pas dû être génial. Il est produit à petit budget pour le concurrent original de Netflix, un échec de YouTube, et présente un groupe d’acteurs des années 80 reprenant les rôles de leur enfance. La série présente un héritage-quel à The Karate Kid, mais imaginé du point de vue du méchant du film Johnny Lawrence (joué par le grand William Zabka). Nous avons entendu maintes et maintes fois qu’il y a deux côtés à chaque histoire. Imaginez maintenant que l’histoire classique du Karaté Kid n’était que la vision de Daniel des événements.

Cela ne veut pas dire que Johnny Lawrence n’était pas un tyran, et Cobra Kai n’était pas un dojo de karaté maléfique – mais peut-être qu’il y a beaucoup plus de subtilité dans ce conte? Que deviennent Lawerence et LaRusso lorsqu’ils sont d’âge moyen? Comment les victoires et les péchés des pères affecteront-ils les fils et les filles qu’ils ont créés? Et comment le parcours de ces adolescents changera-t-il leurs parents? La série est scandaleusement plus nuancée que ce à quoi vous pourriez vous attendre d’un film comme The Karate Kid.

Ce qui rend cette série si convaincante, c’est que juste au moment où vous pensez l’avoir compris, elle balaie la jambe et fait une embardée. J’ai regardé la première saison de cette série une demi-douzaine de fois – c’est à quel point je l’ai appréciée. La deuxième saison n’est pas aussi bonne que la première, mais elle laisse l’histoire dans un endroit très convaincant pour le troisième épisode.

Ce n’est pas la première fois que je vous présente cette série aux / Lecteurs de films. J’ai été très franc sur le plaisir de cette série. Je comprends, vous devez toujours payer pour un abonnement YouTube premium et qui veut le payer? Mais vous pouvez regarder les deux premiers épisodes de la première saison en ce moment, et si vous tentez le troisième épisode, vous serez accro. De plus, vous avez tout le temps du monde pendant cette quarantaine, vous n’avez donc aucune excuse. Vous me remercierez plus tard.

