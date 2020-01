Regardez Conor McGregor combattre Donald ‘Cowboy’ Cerrone sur ESPN + avec une remise de 25% ici – .

Le plus grand nom du sport est de retour et prêt à dominer à nouveau. Conor McGregor fait son retour tant attendu à l’UFC après une interruption de 14 mois ce samedi alors qu’il fait la une d’un événement UFC 246 parsemé d’étoiles. Le combattant notoire est prêt à affronter Donald «Cowboy» Cerrone dans un combat de poids welter dans le désert au T-Mobile Arena de Las Vegas, NV.

Vous ne pourrez voir le dernier “combat de la décennie” que lorsque vous l’achetez avec ESPN +. Ce PPV UFC vous offre non seulement le premier champion irlandais de l’UFC affrontant un ennemi redoutable lors de son premier événement principal PPV, mais également une tonne d’autres affrontements convaincants. L’ancienne championne des poids coqs féminines Holly Holm se bat également contre Raquel Pennington et un combat entre l’ancien champion des poids légers masculins Anthony Pettis et le challenger Carlos Diego Ferreira. Vous verrez également Aleksei Olenik et Maurice Greene dans un affrontement poids lourds et Claudia Gadelha affrontant Alexa Grasso dans une épreuve de force féminine Stramweight.

Dans son premier combat depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov en octobre 2018, McGregor cherche à revenir sur le ring avec une vengeance. Son record parle de lui-même, car il est le premier combattant de l’UFC de l’histoire à détenir deux titres différents en même temps et le premier à recevoir un sac de combat d’un million de dollars. Les gens veulent voir “The Notorious MMA” car il détient le record UFC PPV pour la plupart des achats, grâce en grande partie à sa personnalité audacieuse et à ses compétences pour le sauvegarder. Il n’a pas peur de se battre contre quiconque, car il a affronté Floyd Mayweather en 2017 dans un match de boxe, le deuxième match PPV le plus regardé de tous les temps.

Son adversaire, Cowboy Cerrone, est un combattant décoré à lui seul qui va donner à McGregor tout ce qu’il peut gérer. Cowboy détient le record du plus grand nombre de victoires à l’UFC, de la plupart des arrivées à l’UFC et du plus grand nombre de bonus de performance après combat. Il est ceinture noire du BJJ et ancien champion de Muay Thai devenu l’un des combattants les plus populaires de l’UFC. Six de ses victoires en poids welter ont été remportées par TKO ou soumission, il cherche donc à mettre fin rapidement à ce combat.

Vous pouvez commencer la fête en consultant les premiers événements préliminaires à partir de 18 h 15 HE sur ESPN + puis, à 20 h HE, les préliminaires commencent sur ESPN. Les premières phases préliminaires comprennent Camur / Ledet, Elliott / Askarov, Kelleher / Osbourne et Mazo / Aldrich, tandis que les phases préliminaires comportent des combats avec Modafferi / Barber, Fili / Yusuff, Dober / Haqparast et Skelly / Dawson. Tout cela vous prépare à la carte principale UFC PPV à partir de 22 h HE uniquement sur ESPN +.

Si vous ne voulez manquer aucun des retours triomphants de McGregor dans l’Octogone ou peut-être la plus grande victoire de Cowboy Cerrone à ce jour, assurez-vous que votre compte ESPN + est prêt. L’achat de cet événement PPV ainsi qu’un laissez-passer annuel ESPN + ne vous coûteront que 84,98 $, vous permettant d’économiser plus de 25% sur votre laissez-passer. Vous obtiendrez un contenu UFC inégalé avec cette configuration, vous ne manquerez donc jamais que les meilleurs combattants du monde mettent leurs talents à l’épreuve.

