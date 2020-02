Regardez Demi Lovato interpréter l’hymne national au Super Bowl [Video]

Une semaine seulement après sa performance inoubliable aux Grammys, Demi Lovato est retournée au micro dimanche pour aider au coup d’envoi du Super Bowl 54.

Quelques instants avant que les 49ers de San Francisco ne se battent contre les Chiefs de Kansas City pour un ensemble convoité de bagues scintillantes, un silence tomba sur le Hard Rock Stadium de Miami tandis que Lovato ceinturait «The Star-Spangled Banner».

Fait amusant: jouer avant le grand match de dimanche a longtemps été un rêve – et même une prédiction – de Lovato. En 2010, elle a tweeté: «Un jour, je vais chanter l’hymne national dans un super bowl. Onnnee dayyy…. »Dix ans plus tard, ce jour est là.

L’exécution de l’hymne national au Super Bowl est, bien entendu, un immense honneur – un honneur auparavant réservé à Gladys Knight (2019), Pink (2018), Luke Bryan (2017), Lady Gaga (2016) et Idina Menzel ( 2015) ces dernières années.

L’apparition de Lovato au Super Bowl fait partie de son retour progressif aux yeux du public; la chanteuse a gardé un profil bas depuis son surdosage presque fatal en juillet 2018. Avant sa performance des Grammys le week-end dernier, Lovato a déclaré à Apple Music: «Il m’a fallu beaucoup de temps pour aller aussi loin, qui interprète une chanson qui est si vulnérable à moi sur une scène devant tous mes pairs et collègues et les gens que je regarde. C’est angoissant de penser à cela, mais en même temps, je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité. “

Parmi les autres moments musicaux majeurs du Super Bowl de cette année, citons la performance de Yolanda Adams de «America the Beautiful» et la collaboration à la mi-temps, assurément épique, entre Jennifer Lopez et Shakira.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour découvrir la vision de Lovato sur l'hymne national