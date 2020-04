Regardez Disney Family Singalong – Réunion «High School Musical» [Video]

ABC a diffusé jeudi la magie dont Disney avait tant besoin dans les salons américains, avec plus de fromage que Mickey Mouse ne pourrait jamais espérer en dévorer en une seule séance.

Animé par Ryan Seacrest d’American Idol, The Disney Family Singalong présentait un large éventail de visages familiers exécutant une variété encore plus large de confitures intemporelles de Disney. “De nos salons au vôtre, nous prenons une pause et nous réunissons pour partager la joie de Disney et de certaines de nos musiques préférées à un moment où nous en avons le plus besoin”, a déclaré Seacrest en haut de l’heure.

Après un échauffement vocal rapide, gracieuseté de Kristen Chenoweth (cliquez ici pour regarder), le spectacle a commencé avec Derek Hough et Hayley Erbert – plus un caméo impeccablement chorégraphié de Julianne Hough – servant “Be Our Guest”, le spectacle emblématique- bouchon de Beauty and the Beast. Regarder:

Autres performances incluses…

* Josh Groban: “Vous avez un ami en moi” (Toy Story) – Cliquez ici pour regarder

* Little Big Town: “Une cuillerée de sucre” (Mary Poppins) – Cliquez ici pour regarder

* Auli’i Cravalho: «Jusqu’où j’irai» (Moana)

* Beyonce: «Quand tu veux une étoile» (Pinocchio)

* Amber Riley: “Let It Go” (Frozen) – J’ai l’impression que c’était la chance de Mercedes de briller après que Rachel ait chanté “Let It Go” sur Glee. Et elle a brillé.

* Darren Criss: “Je veux être comme toi” (The Jungle Book)

* James Monroe Iglehart et la société Broadway d’Aladdin: “Friend Like Me”

* Ariana Grande: «Je ne dirai pas que je suis amoureux» (Hercules) – Accessoires à Grande pour avoir joué ses propres muses de réserve. Son appréciation durable pour Hercules est parmi ses qualités les plus admirables. Regarder:

* Luke Evans, Josh Gad et Alan Menken: “Gaston” (La Belle et la Bête) – Cliquez ici pour regarder

* Donny Osmond: “Je ferai de vous un homme” (Mulan) – Cela me fait mal au cœur qu’il y ait encore des gens qui ne savent pas qu’Osmond a chanté cet hymne emblématique du genre. Espérons que cela mettra un terme à cela.

* Christina Aguilera: «Pouvez-vous ressentir l’amour ce soir» (Le Roi Lion)

* Jordan Fisher: «Sous la mer» (La petite sirène)

* Tori Kelly: «Couleurs du vent» (Pocahontas)

* John Stamos (et sa famille): “C’est un petit monde”

* Thomas Rhett: «Voulez-vous construire un bonhomme de neige» (Frozen)

* «L’événement principal» était une énorme collection de Disney Channel (et de Disney + stars) de High School Musical, Descendants, Zombies, HSM: TM: TS, Raven’s Home et plus encore. Naturellement, ils ont joué le bop stimulant “Nous sommes tous dans le même bateau.” Regarder:

* Et Demi Lovato et Michael Buble ont clôturé la soirée avec “A Dream Is a Wish Your Heart Makes” de Cendrillon. Regarder:

Plus de vidéos des performances de ce soir seront ajoutées lorsque / si ABC les rendra disponibles. En attendant, votez pour votre numéro préféré ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre avis sur l’événement à chanter d’ABC.