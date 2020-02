Regardez divin! Combinez cette jupe crayon que vous avez dans votre placard et devenez à la mode

Jusqu’à il y a quelques années, la jupe crayon ne pouvait être portée que pour le bureau ou pour des événements super élégants, mais, de nos jours, elle a été utilisée pour des occasions décontractées, où elle peut être combinée avec des sandales ou des chaussures de sport, apprenez à vous habiller Mode!

20 février 2020

Les jupes crayon peuvent être utilisées en toute occasion, même si vous n’y croyez pas! il vous suffit de choisir le modèle parfait et de le combiner pour obtenir un look frais et naturel.

Ils vous rendent attrayante

Ce type de jupes, vous pouvez les faire imprimer et elles sont parfaites pour les combiner avec des chemisiers supérieurs, en tenant compte du fait que, si vous portez la jupe imprimée, votre chemisier doit être uni ou vice versa. Ladite tenue, vous pouvez la combiner avec des sandales à talons, vous aurez l’air divin!

Combinez les jupes crayon de la meilleure façon

Ayez l’air habilité

Si vous avez une jupe crayon dans votre placard que vous n’utilisez que pour des événements spéciaux, il est temps de la donner plus fréquemment. Portez-le avec une veste en cuir, si votre jupe est noire et votre veste aussi, alors pas de problème, un look noir vous rendra élégante! Vous pouvez combiner cette tenue avec des bas collants et des talons aiguilles.

Combinez les jupes crayon de la meilleure façon

Robe décontractée avec des jupes crayon

Combinez-les avec des chemisiers et des talons imprimés, vous aurez l’air très jeune. Mais, si vous êtes de ceux qui préfèrent les chaussures de sport, il n’y a pas de problème, choisissez une jupe de couleur douce, qui va avec une chemise décontractée et portez ces baskets que vous aimez tant, vous serez divin!

Combinez les jupes crayon de la meilleure façon