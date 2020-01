Regardez Donald Trump Impeachment Trial Stream vidéo en direct

Le procès de destitution du président Donald J. Trump au Sénat n’est pas seulement un moment charnière dans l’histoire de notre pays. C’est aussi un événement télévisé majeur.

Le procès, qui commencera le mardi 21 janvier, devrait être diffusé sur tous les principaux réseaux d’information, ainsi que sur PBS et C-SPAN. TVLine fournira un flux quotidien en direct des débats.

Selon CNN, les procédures du jour 1 commencent à 12 h 30 HE. Les dirigeants du Sénat devraient faire des remarques sur le parquet du Sénat, avant le début du procès à 13 heures.

À ce moment-là, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, présentera sa résolution d’organisation. Après sa lecture à voix haute, les directeurs de la Chambre et l’équipe de défense de la Maison Blanche auront chacun une heure pour se prononcer, avant que le chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer ne propose un amendement. Cela sera suivi – vous l’aurez deviné – d’arguments supplémentaires.

La durée de la procédure du jour 1 sera dictée par le nombre d’amendements proposés par Schumer.

Le comité judiciaire de la Chambre a approuvé les articles de destitution contre le président Trump le 13 décembre. Le premier article accuse POTUS de “faire pression sur l’Ukraine pour l’aider dans sa campagne de réélection en endommageant ses rivaux démocrates”, selon le New York Times. «Le deuxième article l’accuse d’avoir fait obstruction au Congrès pour avoir bloqué des témoignages et refusé de fournir des documents en réponse aux assignations à comparaître de la Chambre dans l’enquête sur la destitution.» Il est le troisième président américain à être destitué, après les présidents Andrew Johnson (en 1868) et Bill Clinton (en 1998). Aucun président n’a jamais été condamné.

Le 18 janvier, la Maison Blanche a déposé un mémoire au nom du président Trump. Le document de sept pages suggérait que la mise en accusation était «constitutionnellement invalide» et «une tentative effrontée et illégale de renverser les résultats des élections de 2016». Les directeurs de la Chambre ont publié une réfutation qui résumait ces affirmations comme «effrayantes» et «mortes».

