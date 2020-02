Regardez Eminem jouer “Lose Yourself” aux Oscars 2020

Eminem a fait une apparition surprise.



Dimanche soir, Eminem est revenu avec son morceau “Lose Yourself” pour livrer une performance surprise 17 ans après que la chanson a remporté le prix de la meilleure chanson originale pour son apparition dans le film Em’s 8 Mile.

Le retour était en phase avec un moment de rachat pour le vétérinaire qui a sauté les cérémonies de 2003 parce qu’il ne croyait pas qu’il gagnerait réellement. Cette année-là, la présentatrice Barbra Streisand a donné la statue à Luis Resto, qui a co-écrit la chanson.

“Écoutez, si vous aviez un autre coup, une autre opportunité”, a-t-il tweeté à propos de l’apparence surprise. “Merci de m’avoir @TheAcademy. Désolé d’avoir mis 18 ans pour arriver ici.”

Selon certaines informations, l’apparence était si secrète que le Dolby Theatre a été mis en lock-out lors de ses répétitions. Si la nouvelle de son apparition venait à fuir, Eminem aurait la possibilité complète d’annuler complètement l’apparence. La performance fait suite au déploiement de l’offre la plus récente de Musique à assassiner d’Em. Semblable à sa représentation aux Oscars, Music Te Be Murderer By a été une surprise pour la plupart. Notamment, la sortie de 20 chansons a présenté des voix d’Anderson .Paak, puis de LAte Juice WRLD, de Don Toliver et d’Ed Sheeran parmi une foule de tohers.

