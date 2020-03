Regardez Emotive Funk Flex Freestyle de G Herbo

G Herbo en déchire un autre.



Plus récemment, G Herbo a rendu visite à Hot 97 où il a de nouveau rejoint Funkmaster Flex. Comme d’habitude, Herb a pris sa place à côté du DJ vétéran pour se déchaîner sur quelques mesures dans un style freestyle fougueux.

Cette fois-ci, alors que le joueur de 24 ans pousse son album sur le SSPT, il a donné une forte démonstration de lyrisme teinté de douleur plus que jamais. Il s’est avéré être l’un des styles libres les plus stellaires du maître de cérémonie à Chicago, car Herb a profité de l’occasion pour retourner les barres de son éducation dans les rues et de la nécessité de rester étroit pour son fils. Cette fois, la toile de fond a été conçue spécialement pour Herbo car son propre producteur a équipé la piste.

PTSD marque le quatrième album studio de G Herbo et se révèle être le point culminant de ses efforts jusqu’à présent. Une étude plus approfondie du même sujet trouvé dans ce récent style libre, PTSD présente des illustrations qui mettent en évidence les propres traumatismes de Herb. Alors qu’il brandit un drapeau américain, l’image des 50 étoiles est remplacée par les visages d’amis et de proches que G Herbo a perdus au fil des ans, car le titre du projet reflète directement le voyage entrepris par le jeune rappeur en ce qui concerne sa santé mentale.

.