Regardez Je pense que vous devriez partir sur Netflix / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les séries: Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le Pitch: Ancien joueur vedette de Saturday Night Live et créateur et co-vedette de Comedy Central Detroiters Tim Robinson fait équipe avec un autre écrivain de SNL et son co-créateur des Detroiters Zack Kanin pour livrer une série de croquis de comédie décalés mettant principalement en vedette des personnages qui ont désespérément besoin de partir, serait sage de quitter, ou est imploré de quitter une variété de situations maladroites, conflictuelles et loufoques.

Pourquoi est-il essentiel de regarder: Saturday Night Live est toujours largement considéré comme l’étalon-or de la comédie, même si vous entendez toujours quelqu’un dire que la distribution actuelle n’est pas aussi drôle que la génération précédente, ce qui s’est produit avec chaque nouvelle liste de joueurs depuis le début de la montrer. Mais cela ne signifie pas que SNL est le seul endroit où trouver une grande comédie de sketch. En fait, parfois le style de la série ne se prête pas bien à la sensibilité de certains comédiens. C’est le cas de Tim Robinson. Mais ce n’est pas toujours une mauvaise chose.

Au cours de son mandat d’une saison en tant que joueur vedette de Saturday Night Live, Tim Robinson est apparu dans une poignée de croquis mémorables, mais n’a jamais vraiment trouvé sa place en tant que membre de la distribution. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que Robinson est resté dans la série en tant qu’écrivain pendant encore trois ans après. C’est parce qu’il est vraiment un grand écrivain de comédie, et je pense que vous devriez laisser montre la comédie de Tim Robinson à son meilleur.

Je pense que vous devriez partir ressemble essentiellement à une collection de croquis «10 pour 1» préenregistrés de SNL, le genre de croquis étranges qui ont été mis dans l’intervalle de temps qui était généralement de 10 minutes avant la fin du spectacle à 1 h 00. AM, au moment où les gens ont commencé à se désaccorder. Ces esquisses sont généralement beaucoup plus étranges et plus risquées que le reste de la gamme de croquis SNL, et lorsqu’elles atterrissent, le gain peut être énorme. Et la plupart des croquis de Je pense que vous devriez partir sont hilarants.

Tim Robinson est un maître à en faire trop, mais d’une manière vraiment louable et hilarante. Qu’il s’agisse de maladresse maximale, de rage inutile, d’être gravement incommodé par quelque chose de trivial, d’essayer de manière peu convaincante d’éviter d’être blâmé pour avoir conduit une voiture à travers une devanture de magasin, ou d’être extrêmement précis sur les conseils juridiques, Robinson se révèle être un comédien maître de croquis avec une comédie unique la perspective. Mais il n’est pas le seul à pouvoir s’amuser.

Ruben Rabasa est devenu un mème après avoir bouleversé un groupe de discussion automobile sur le spectacle, Will Forte incarne un homme totalement sain d’esprit essayant de se venger d’un bébé devenu adulte qui a ruiné un vol de vacances pour lui il y a des décennies, et Vanessa Bayer ne sait pas insulter de manière ludique ses amis de brunch. Il y a aussi beaucoup d’autres invités, y compris plusieurs apparitions de la co-star des Detroiters Sam Richardson (Veep), ainsi que des spots de Tim Heidecker, Cecily Strong, Steven Yeun, Fred Willard, et Andy Samberg, qui est également considéré comme l’un des producteurs exécutifs de l’émission avec l’équipe de The Lonely Island Akiva Shaffer et Jorma Taccone.

En plus de Je pense que vous devriez laisser être douloureusement drôle, chacun des six épisodes des premières saisons de la série dure moins de 20 minutes, ce qui en fait une belle frénésie venteuse que vous pouvez regarder entre la programmation beaucoup plus longue disponible sur Netflix. C’est le genre de spectacle qui serait le plus amusant avec un groupe d’amis, mais cela fonctionne aussi bien avec le confort de nos maisons en quarantaine. Demandez simplement à tous vos amis de le regarder indépendamment, puis de faire faceTime.

