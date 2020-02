Regardez Jennifer Lopez et Shakira au Super Bowl Halftime Show [Video]

Une louve et un arnaqueur ont uni leurs forces à Miami dimanche pour une performance épique à la mi-temps du Super Bowl digne d’une paire de vraies reines de l’industrie musicale.

Alors que les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City ont pris un temps pour reprendre leur souffle collectif, Jennifer Lopez et Shakira ont occupé le devant de la scène au Hard Rock Stadium avec un mélange énergique de succès de leurs décennies de carrière.

Shakira a commencé les choses avec le “She Wolf” susmentionné avant de passer à des portions de “Empire”, “Whenever, Wherever” et “Hips Don’t Lie”, entre autres jams. Naturellement, elle a travaillé la danse du ventre, le crowdsurfing et le «serpent» charmant dans sa routine.

J.Lo est ensuite descendu du ciel sur un poteau, nous offrant un mélange de certains de ses meilleurs – “Jenny From the Block,” Get Right “,” Waiting for Tonight “,” On the Floor “et plus encore. Shakira est ensuite revenue sur scène pour clore le spectacle avec une extravagance dansante.

Quelques heures avant le grand match, Katy Perry a contacté J.Lo et Shakira sur Twitter, donnant au duo un emphatique, “YOU GOT THIS”, auquel J.Lo a répondu avec un trio de coeurs rouges, blancs et bleus.

Perry, bien sûr, a présenté son propre spectacle épique à la mi-temps du Super Bowl – avec des ballons de plage géants, des palmiers chantants et un requin dansant directionnel – en 2015. D’autres performances mémorables à la mi-temps sont venues avec l’aimable autorisation de Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Beyoncé (2013), Madonna (2012) et The Black Eyed Peas (2011), entre autres.

“Pour moi, c’est le 100e anniversaire, mais c’est aussi le marqueur d’un nouveau temps – pas seulement pour la NFL, mais pour ce pays”, a déclaré J.Lo aux journalistes dans les jours précédant le Super Bowl. «Cela envoie un message important à tout le monde.»

Shakira a ajouté: «Cela va signifier beaucoup pour notre communauté, ici aux États-Unis et à l’étranger.»

“En fin de compte, il s’agit de faire une déclaration d’amour et d’unité et de rassembler tout le monde juste un instant”, a conclu J.Lo. “J’espère que cela résonne.”

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder les performances de J.Lo et Shakira à la mi-temps, puis notez-le dans notre sondage ci-dessous et déposez un commentaire avec votre avis complet.