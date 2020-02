Regardez Jennifer Lopez et Shakira’s Epic Super Bowl Halftime Show

Muy caliente.

Jennifer Lopez et Shakira se sont présentées et se sont présentées sur la plus grande scène de la planète, le Pepsi Halftime Show, lors du Super Bowl LIV à Miami dimanche 2 février, qui comprenait de la pole dance, des secousses de la hanche et un camée de J.Lo’s fille.

Les superstars latines ont pris le terrain au Hard Rock Stadium pour un spectaculaire de 14 minutes qui a débuté avec Shakira. Vêtue d’une tenue rouge vif, découvrant le ventre, Shakira – qui a célébré son 43e anniversaire aujourd’hui – s’est lancée dans «She Wolf» suivie de «Empire». Après avoir hypnotisé avec sa danse du ventre, elle est allée dans «n’importe où, n’importe quand». dans le ciel nocturne, elle a sorti Bad Bunny pour son couplet sur “I Like It” de Cardi B.

La chanteuse colombienne a également rendu hommage à ses racines avec «Chantaje» avant de livrer son smash 2006 «Hips Don’t Lie» en surfant dans la foule. “Pas de combats”, a-t-elle dit à la fin avant de laisser la place à J.Lo.

La bombe du Bronx est entrée sur une sculpture de l’Empire State Building tout en interprétant son succès de Jenny From the Block en 1996. Vêtue d’une combinaison Versace découpée en noir, elle a continué avec “Ain’t It Funny” et “Get Right” avant de se changer en un étourdissant étincelant pour “Waiting for Tonight”. Alors que des faisceaux laser verts traversaient le champ, J.Lo a montré ses mouvements de Hustlers sur le poteau.

J Balvin a ravivé le gang latino en interprétant «Mi Gente» aux côtés de J.Lo avant que sa fille Emme de 11 ans n’ait volé la vedette en chantant «Let’s Get Loud». Avec Shakira à la batterie, J.Lo a joué avec le drapeau portoricain drapé dans son dos alors que sa fille chantait «Née aux États-Unis».

Ils ont couronné le tout avec un mélange fougueux de «Waka Waka (This Time For Africa)» et «Let’s Get Loud», avec des danses tribales et des mouvements de salsa, avant de se tenir côte à côte pour la finale triomphale alors que des feux d’artifice explosaient sur le stade.

“Muchos gracias!”, A déclaré Shakira, tandis que J.Lo a ajouté, “Merci beaucoup.”

La performance a reçu des critiques élogieuses de fans et d’amis, notamment Lady Gaga, Pink, Kim Kardashian et Cardi B, qui ont été vus chanter pendant la performance de J.Lo. Voir certains de leurs tweets ci-dessous.

. @JLo et @shakira et tous les invités spéciaux étaient tellement incroyables !!! Quel spectacle amusant à la mi-temps j’ai dansé et souri tout le temps. Ces femmes sexy puissantes !!!! Sur caméra et éteint !!!!! Je t’aime belles femmes talentueuses sexy 💕💋 #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl

– Lady Gaga (@ladygaga) 3 février 2020

Putain de fils… .. #PepsiHalftime… .ils sont venus pour du sang comme ça C’était vraiment impressionnant. Pas en colère contre grand

– A mangé. Aussi. Fore. (@questlove) 3 février 2020

OMGGGGGG @JLo est tellement beau au-delà de la beauté! 🔥

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 3 février 2020

Omg Shakira, Shakiraaaaa 😩😩😍😍😍😍😍😍 her & jlo l’ont tué ce soirtttttttttt

– TEYANA M.J.SHUMPERT (@TEYANATAYLOR) 3 février 2020